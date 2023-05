Tunisie: Play-off | 6e journée - Match avancé - Stade Nejib-Khattab (16h00) - UST-CSS - Objectifs différents

Le CSS part favori face à un adversaire pas suffisamment armé pour jouer les trouble-fêtes.

L'UST, lanterne rouge du play-off, n'a plus d'objectif majeur à viser et pas d'ambition suffisante pour sortir du magma. La crise financière bat son plein dans le camp des Tataouinis, et les joueurs n'ont pour seul moyen que les grèves répétées afin de faire pression sur un comité directeur impuissant pour obtenir une partie de leurs arriérés.

Le coach Mohamed Ali Maâlej a préféré s'éclipser en vitesse avant que la situation n'aille de mal en pire. L'équipe a été confiée à l'enfant du club Tarak El Jani, qui a pris le relais. On n'attend pas de lui des miracles, mais juste de terminer la saison et de remplir une simple formalité, quitte à terminer sans gloire à la dernière place. Il est ainsi peu probable que l'UST pose problème à son invité du jour le CSS qui, lui, est sorti du bout du tunnel après son précieux succès de mercredi face à Espérance.

Le CSS pour enchaîner

Après le passage sans encombre du dur obstacle «sang et or», Hossem El Badri a retrouvé bonne mine et le goût de travailler à la tête des «Noir et Blanc». Son passage du 3 - 5-2 (qui est en réalité un 5-4 -1 qui privilégie la sécurité défensive à l'audace et la vocation offensive) au 4 -4 -2 en losange et au 4 - 2 -3 -1 en phase de repli, a été une solution judicieuse et payante.

Le système est plus équilibré et le bloc est devenu compact et solide, avec la fermeture des accès aux latéraux adverses et la création du surnombre devant et la multiplication des actions avec plus de percées sur les flancs et de bons ballons dans les intervalles pour le fer de lance guinéen, Mohamed Kanté, en pointe, qui est en train de montrer qu'il est une grande menace pour les défenses et une terreur des gardiens de but. La machine sfaxienne est remise ainsi sur les bons rails et c'est de très bon augure pour Aymen Dahmen et ses partenaires pour le match de cet après-midi.