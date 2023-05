Madagascar: Grandes vacances - Des lieux d'hébergement abordables, déjà complets pour juillet

L'heure n'est pas encore aux vacances mais les bons plans commencent déjà à être proposés aux consommateurs en vue des prochains mois. Tel est le cas pour la destination Nosy-Be et Mahajanga où quelques lieux d'hébergement affichent déjà complets pour le mois de juillet. Il s'agit de lieux d'hébergement proposant des prix estimés abordables, entre 20 000 ariary et 60 000 ariary la nuitée.

Ces lieux d'hébergement sont fortement recherchés, notamment par les familles avec enfants et adolescents, en raison de leur coût, à la portée des budgets modestes. Les plus prisés sont globalement les hébergements avec le strict nécessaire, mais avec une qualité de service correcte en matière d'accueil et de propreté.

A titre d'exemple, pour la destination Nosy-Be, des lieux d'hébergement actuellement déjà quasiment complets pour juillet et pour une bonne partie du mois d'août, ont été réservés en majeure partie en vue d'accueillir des clients dans le cadre des voyages organisés.

En effet, cette formule séduit de plus en plus, en raison des propositions attractives en matière de tarifs et d'activités durant le séjour, telles les activités en mer, les excursions et les visites de parcs ou de sites historiques.

Ainsi, à moins de trois mois du début de la période des vacances, les activités préparatoires pour la saison à venir battent déjà leur plein pour les opérateurs dans le domaine du tourisme national.