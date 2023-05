Sénégal: 1000 volontaires à la consommation sur le terrain dès lundi pour le recensement des lieux de commerce

Les lieux de commerce vont connaître un recensement beaucoup plus élargi par rapport à ce qui se faisait par le passé, grâce aux 1000 volontaires à la consommation recrutés et formés en ce sens. Le ministre en charge du commerce, de la consommation et des petites et moyennes entreprises, Abdou Karim Fofana, a procédé, vendredi 05 mai 2023, à Dakar, au lancement de la campagne de recensement des lieux de commerce au Sénégal.

À Dakar, ils étaient 60 agents assermentés pour assurer, chacun, le contrôle de 500 boutiques sur les 30 000 que compte la capitale sénégalaise. Ils seront désormais épaulés par 1000 volontaires (femmes et hommes) à la consommation qui auront chacune et chacun la charge de faire le contrôle chez 100 boutiques, chaque semaine au lieu de chaque mois, comme par le passé, selon la tutelle.

Abdou Karim Fofana, ministre en charge du commerce, de la consommation et des petites et moyennes entreprises a procédé, hier vendredi 05 mai, au lancement de la campagne de recensement des lieux de commerce soulignant que dès lundi, les volontaires à la consommation seront déployés sur le terrain.

Omar Faye de Gainde 2000, entreprise qui était chargée de la réalisation du système de contrôle des prix et d'identification des lieux de commerce a présenté ledit système. Il s'agit d'une plateforme numérique appelée « Saytu njay mi ak njek yi » (Contrôler le commerce et les prix) qui permettra à l'administration chargée du commerce, les commerçants et les consommateurs d'interagir, de trouver des informations dont ils ont besoin et de signaler d'éventuelles irrégularités liées aux prix homologués par l'Etat.

Le ministre en charge du commerce a rappelé que ce recensement des lieux de commerce fait suite au conseil présidentiel tenu le 5 novembre 2022 sur la cherté de la vie et durant lequel le président Macky Sall avait donné instruction pour le recrutement de 1.000 volontaires à la consommation chargés d'assister les agents assermentés des services des enquêtes et du contrôle économique.

Il s'est, à nouveau, prononcé sur le respect des nouveaux prix homologués sur le marché sénégalais relevant un niveau d'application de 68% des mesures relatives à la baisse des prix de certains produits de première nécessité comme le riz, l'huile de palme, le sucre cristallisé entre autres.

Portant la parole de l'Association des boutiquiers et détaillants du Sénégal, Alioune Ba a magnifié la création de la nouvelle plateforme de contrôle des prix et d'identification des lieux de commerce. Il a également déploré le fait que leurs « doléances ne sont parfois pas suivies d'effet ».

Oumar Diallo de l'Union nationale des boutiquiers du Sénégal (Unbs) a signalé que « le secteur du commerce est en train de sombrer ». Mais le ministre Fofana lui a opposé un niet en brandissant, comme argument, les lieux de commerce qui ne cessent (boutiques) de pulluler et les multinationales du secteur qui s'intéressent au marché sénégalais et s'y déploient de plus en plus.

Tout de même, M. Diallo a demandé aux volontaires qui seront, dès lundi sur le terrain, de faire leur travail dans le respect car les boutiquiers et détaillants sont des entrepreneurs et ont fourni beaucoup d'efforts pour monter leurs commerces.

Pour sa part, Khadim Sylla, président de l'association des commerçants et industriels du Sénégal a salué la « démarche participative et inclusive » du ministre Abdou Karim Fofana. Il a souligné par ailleurs l'importance de construire de nouveaux marchés car « la population a augmenté ». Il a invité ses pairs à respecter les prix homologués par l'Etat pour permettre aux consommateurs d'avoir accès aux produits.

Il a aussi indiqué qu'il faut élargir cette activité aux autres régions parce qu'il y a également des consommateurs et des commerçants. Non sans oublier de signaler que « la concurrence déloyale détruit notre secteur avec l'arrivée des multinationales ».

Momar Ndao, président de l'Association des consommateurs (Ascosen) a rappelé aux volontaires à la consommation qu'il est attendu d'eux, « un important travail avec le respect des missions qui leur sont dévolues ».

Marième Niang porte-parole des volontaires à la consommation a fait savoir que c'était important que le contrôle des prix à la consommation soit fait vu le contexte économique mondial tendu. Selon elle, ils vont veiller à l'application juste des prix à la consommation au niveau des commerces en faisant remonter les éventuelles irrégularités aux autorités qui prendront les mesures adéquates.