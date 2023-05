Tunisie: Ligue 2 | 19e journée - Gafsa à la poursuite des Verts

EGSG doit battre EMM et espérer un coup d'éclat du SG contre le CSHL pour fondre sur le leader au classement.

Place aujourd'hui et demain au déroulé des rencontres comptant pour la 19e journée de la Ligue 2. Dès cet après-midi donc, c'est au tour des clubs du groupe B d'en découdre avec des objectifs divers pour les douze formations en présence. En haut du tableau, le duel à distance entre les Verts d'Hammam-Lif et EGS Gafsa devrait se poursuivre avec les deux meneurs qui reçoivent respectivement la Stayda et les Fatimides de Mahdia. Leaders du groupe, les banlieusards du sud comptent forcément valoriser et valider à nouveau à la réception du SG, un gros bras qui déçoit et qui n'arrive plus à tenir son rang. Gafsa, à son tour, doit battre EMM et espérer un coup d'éclat de la part du Stade Gabésien, sorte de baroud d'honneur qui permettrait par ricochet à EGSG de fondre sur le leader au classement. Toujours volet situation des clubs sur le podium, l'ESZ, à l'épreuve de Msaken, n'a pas encore dit son dernier mot et entend bel et bien se mêler à la course au titre jusqu'au bout, même s'il semble incertain de voir le tandem de tête flancher et s'écrouler en négociant les trois dernières journées. Loin derrière Zarzis, au pied du podium cependant, la JSO reçoit le SC Moknine qui pointe à trois encablures de l'équipe d'El Omrane. Là, en l'état, tout point grappillé ou perdu vaudra cher, sachant qu'à partir de la position d'El Omrane, ex aEquo avec Msaken, ça se bouscule avec pas moins de six clubs qui se tiennent dans un mouchoir de poche. Enfin, chapitre maintien ou plutôt pré-purgatoire, les «3S» ont du souci à se faire et n'ont plus aucun joker à griller. Bref, en recevant l'ASD, lui-même en proie au doute, le Stade Sportif Sfaxien doit maximiser et ne plus laisser des plumes en cours de route.

Groupe A : un JSK-ASM lourd de conséquences

Demain, la boucle sera bouclée avec le déroulé des matchs du groupe A. Tout d'abord, rappelons que dans le cadre de la mise à jour de la 17e ronde, les insulaires de l'ES Jerba ont récemment remporté leur match face au COM. Une précieuse victoire qui permet à l'ESJ de bondir au classement, passant du 7e rang au pied du podium. Quant à l'Olympique de Médenine, il ronge toujours son frein, à trois points de la lanterne rouge ! Aujourd'hui donc, dans le groupe A, place à l'attraction à Kairouan avec le choc entre la JSK et l'ASM, un duel lourd de conséquences entre le leader banlieusard et son poursuivant immédiat aghlabide. Dans le sillage du leader marsois, à cinq longueurs, la JSK dispute le match de la saison, ou du moins celui qu'il faut gagner pour coller aux basques des gars du Saf-Saf. Quant à l'Avenir, une parité sera suffisante pour garder la Chabiba à bonne distance et entamer la dernière ligne droite dans d'excellentes conditions. Sur ce, outre le mano a mano entre les deux meneurs du groupe, toujours volet podium, les Capbonais de Korba, 3es au classement, seront à l'épreuve du déplacement du côté de Gabès où la Zliza les attend de pied ferme. Et pour cause, l'ASG joue le maintien et ne compte d'ailleurs que trois points d'avance sur la lanterne rouge, Bembla. Là aussi, l'enjeu est tel que les deux équipes ne viseront que les trois points, avec une ASG qui ne veut pas voir son avance sur les mal classés fondre comme peau de chagrin et un CSK exposé au retour de pas moins de trois clubs que sont l'ESJ, l'ASOE et Rogba Tataouine, tous dans le rétroviseur de Korba. Passons enfin à la deuxième moitié du tableau. Périlleux déplacement pour Jendouba à Mhamdia. Jendouba Sport est au «pied du magma», alors que Mhamdia joue sa peau. Aussi, le COM devra se reprendre après sa récente chute face à l'ES Jerba. Au révélateur de Bembla, bon dernier, Médenine doit forcément se ressaisir, alors que son adversaire abattra en l'état l'une de ses dernières cartes.

Le programme

Aujourd'hui -- Groupe B

16h00 : CS Hammam-Lif-Stade Gabésien

16h00 : EGS Gafsa-EM Mahdia

16h00 : JS Omrane-SC Moknine

16h00 : SC Ben Arous-Kalaa Sport

16h00 : Stade Sportif Sfaxien-AS Djerba

16h00 : ES Zarzis-CS Msaken

Demain -- Groupe A

16h00 : JS Kairouanaise-AS Marsa

16h00 : AS Oued Ellil-ES Radès

16h00 : AS Mhamdia-Jendouba Sport

16h00 : CS Bembla-Olympique de Médenine

16h00 : AS Gabès-CS Korba

16h00 : ES Jerba-ES Rogba