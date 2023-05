Algérie: La recomposition géopolitique mondiale exige davantage de coordination et d'action collective

ALGER — Le vice-président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Abdallah Ammari, a affirmé jeudi à Ankara, que les défis imposés par les stratégies de recomposition géopolitique mondiale exigeaient davantage de coordination et d'action collective entre les organisations régionales et internationales.

Participant à la 61e session de l'Assemblée parlementaire de coopération de la Mer Noire (AP-CEMN) à Ankara en Turquie, en sa qualité de représentant du Président de l'APN, M. Brahim Boughali, président de l'Union des assemblées des Etats membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), M. Ammari a fait savoir que les défis découlant des stratégies de la recomposition géopolitique mondiale requièrent plus de coordination et d'action collective au sein des organisations régionales et internationales en vue de renforcer la coordination, la cohésion sociale et le développement économiques des pays", a précisé un communiqué de la Chambre basse.

A cette occasion, M. Ammari a rappelé l'importance majeure de la Cause palestinienne pour l'Union des assemblées des Etats membres de l'OCI, en général, et particulièrement pour l'Algérie, appelant à oeuvrer dans les cadres parlementaires régionaux et internationaux au triomphe de cette cause et pour l'établissement d'un Etat palestinien indépendant dans les plus brefs délais, ajoute la même source.

M. Ammari a pris part aux travaux de cette session aux côtés de M. Ben Hamouda Mohamed Yazid, membre de la Commission exécutive de l'Union des assemblées des Etats membres de l'OCI.