Maroc: La société de productions biologiques et pharmaceutiques 'Biopharma' certifiée ISO 9001

Meknès — La Société de productions biologiques et pharmaceutiques (Biopharma) vient d'obtenir la certification ISO 9001 version 2015, la norme de management de qualité la plus déployée et reconnue au plan international.

Cette certification, dont la cérémonie de remise s'est tenue vendredi en marge de la 15ème édition du Salon international de l'Agriculture au Maroc (SIAM), en présence du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, est délivrée par le cabinet international allemand DQS.

En tant qu'outil utilisé pour piloter l'organisation et les activités, la certification ISO 9001 constitue un socle pour optimiser le fonctionnement interne, maîtriser les activités, détecter les signaux des marchés, réduire les coûts et gagner en compétitivité.

Elle démontre l'aptitude à fournir régulièrement des produits conformes aux exigences des clients et aux exigences légales et réglementaires applicables et l'engagement à accroître la satisfaction des clients.

"Grâce aux efforts des équipes de Biopharma, à leur expertise, et leur savoir-faire, Biopharma a pu être certifiée, dans un premier temps, ISO 17025 pour le laboratoire des diagnostics en 2019, puis ISO 9001", a indiqué à cette occasion, le président Directeur Général de Biopharma, Farid Amraoui.

Cette certification, a-t-il ajouté, permet d'inspirer de la confiance et de se procurer un certain nombre d'avantages pour les clients, les collaborateurs et aussi à l'entreprise, à t-il ajouté.

En se certifiant ISO 9001, Biopharma formule de manière écrite son organisation. Ainsi, elle structure les directions, services, tâches et objectifs de chacun. La certification se dote d'outils de mesure de la performance, ce qui permet à la fois de pérenniser le mode de fonctionnement de l'entreprise et de l'améliorer en continu.

Cette certification offre également à Biopharma l'opportunité d'accéder à de nouveaux marchés, en garantissant la compatibilité des produits et services, et permet de réduire leur impact sur l'environnement.

Premier centre étatique national de biotechnologie au service de la médecine vétérinaire, Biopharma a pour objectifs d'accompagner les autorités publiques en matière de préservation du patrimoine animal national, et mettre en place des programmes sanitaires de lutte contre les maladies animales contagieuses, à travers la mise à la disposition des services vétérinaires nationaux des stocks stratégiques de vaccins, permettant d'agir rapidement et efficacement pour faire face aux crises sanitaires animales.