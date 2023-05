Maroc: L'UNFM souffle sa 54ème bougie

Rabat — Connue pour son solide engagement en faveur de l'ascension sociale et économique des femmes grâce à des activités menées aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale, l'Union nationale des femmes du Maroc (UNFM) fête samedi son 54ème anniversaire, couronnant ainsi des années de travail laborieux et de dévouement sans faille à la cause des femmes et de la jeunesse marocaines.

Créée en 1969 par Feu Sa Majesté le Roi Hassan II, l'UNFM ne cesse de manifester, de jour en jour, son engagement inébranlable au service de l'épanouissement des femmes, en veillant à leur assurer une pleine participation à l'oeuvre du développement national dans de multiples domaines.

Placée sous la présidence de SAR la Princesse Lalla Meryem, l'UNFM s'est donnée pour objectifs d'encourager les initiatives pionnières et novatrices menées par les femmes, de renforcer et promouvoir les capacités de la femme et des jeunes au niveau de l'éducation, de la formation professionnelle, ou encore de l'insertion dans le milieu sociétal, ainsi que d'assurer les soins de santé et d'assistance médicale nécessaire pour la préservation de la santé maternelle et infantile.

A cet effet, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem a présidé le 08 mars 2023 la cérémonie de célébration de la Journée internationale de la Femme et a présidé, par la même occasion, la cérémonie de signature de deux conventions de partenariat entre les secteurs public et privé, économique et institutionnel.

La première convention est relative à la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu professionnel et économique public et privé et à l'amélioration des conditions de travail de la femme dans le monde rural et urbain, alors que la seconde convention concerne l'innovation technologique et l'action de proximité au service de la lutte contre le harcèlement sexuel.

L'UNFM a développé 51 associations régionales, 86 centres de formation et d'innovation et 26 centres d'écoute à travers le Royaume, indique le site institutionnel de l'Union, précisant qu'en 2022, plus de 39.200 personnes ont bénéficié des diverses prestations fournies par l'UNFM à travers ses représentations régionales dans l'ensemble du territoire du Royaume.

En outre, un total de 120 filles-élèves ont bénéficié, l'année dernière, du programme "Bourses Lalla Meryem" de l'enseignement collégial et secondaire, tandis qu'un groupe de jeunes femmes entrepreneures représentant les douze régions du Royaume ont bénéficié d'un programme de formation intensive de trois mois autour de thèmes ayant trait à l'entrepreneuriat féminin, d'après la même source.

Afin d'assurer aux femmes une facilité à créer leurs propres coopératives ou entreprises, l'Union a mis en place des centres de formation en broderie, couture, stylisme, peinture sur soie, décoration et céramique et installé des crèches pour enfants.

On ne peut évoquer l'UNFM sans citer la plateforme "Kolona Maak", dédiée à la protection des femmes et des filles victimes de violences, en les accompagnant et en les orientant via une ligne téléphonique directe et une application mobile gratuite dans la noble intention de leur permettre d'accéder à une assistance considérable en termes d'écoute et d'orientation.

Le rayonnement de l'UNFM à l'échelle internationale n'est pas en reste comme en témoigne la visite de travail effectuée par l'Union en 2020 en Gambie et en Éthiopie dans le cadre du partenariat la liant à l'Agence marocaine de coopération internationale visant à renforcer ses partenariats internationaux et rechercher les voies de coopération avec les Associations de femmes africaines.

L'Union avait également participé en 2019 aux travaux de la 63è session de la Commission de la condition de la femme (CSW) du Conseil économique et social des Nations unies en 2019 à New York afin d'examiner les progrès réalisés en matière d'égalité des genres et de souligner l'expérience de l'Union en matière d'autonomisation des femmes, de renforcement de leurs capacités et en leur permettant de se réaliser économiquement tout en atteignant les objectifs de développement durable.

Ainsi, l'UNFM poursuit son oeuvre de renforcement du rôle des femmes dans une pluralité de domaines et ce dans le cadre de la Vision clairvoyante prônée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, relative à la promotion de l'autonomisation des femmes tant sur le plan économique que social.