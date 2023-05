Sénégal: Appropriation des procédures d'administration et de gestion du personnel - la Fonction publique locale, en format guide !

Le Centre national de la fonction publique locale et de la formation (Cnfplf) a élaboré un Guide de procédures d'administration et de gestion du personnel de la fonction publique locale (Gage). Ayant pour objectif de permettre aux agents de mieux comprendre les procédures administratives et de gestion des ressources humaines de la fonction publique locale, le guide en question constitue, dans la dynamique de la mise en oeuvre de la fonction publique locale, un gage pour une bonne maitrise des règles statutaires et réglementaires qui l'encadre. Un atelier de vulgarisation du guide a été tenu hier, à Dakar, par le Cnfplf, sous la présidence de Mamadou Talla, ministre des Collectivités territoriales.

Dans le souci du respect du principe de la libre administration des collectivités territoriales, le Centre national de la fonction publique locale et de la formation (Cnfplf) a institué un guide de procédures, d'administration et de gestion du personnel des collectivités territoriales (Gage), afin d'aider ces derniers à la bonne compréhension et l'interprétation des actes administratifs et de gestion du secteur. Présidant l'atelier de vulgarisation de ce guide, le ministre des Collectivités territoriales, saluant l'initiative entreprise par le Cnfplf, soutient que: « le Gage est un outil destiné aux acteurs de la chaine de gestion des ressources humaines territoriales, dans le cadre de la mise en oeuvre de la fonction publique locale. Depuis sa conception, jusqu'aujourd'hui, sa publication est entreprise dans une dynamique de vulgarisation des textes législatifs et réglementaires régissant la fonction publique locale, afin de faciliter leur appropriation par l'ensemble des acteurs de la chaine de gestion des ressources humaines territoriales. »

L'objectif de ce guide, selon Mamadou Talla, est de « permettre à ces derniers de mieux comprendre des procédures administratives et de gestion des ressources humaines de la fonction publique locale. Aussi, il constitue, dans la dynamique de la mise en oeuvre de la fonction publique locale, un gage pour une bonne maitrise des règles statutaires et réglementaires qui l'encadre». Prenant la parole à la suite du ministre, Oumar Sy, président de l'Association des maires du Sénégal (AMS), dit avoir attendu ce projet avec impatience. « Je voulais dire que ce guide-là, est un premier produit important, vraiment, à ce niveau, que nous attendions avec beaucoup d'impatience, pour plusieurs raisons.

En effet, dira-t-il, « Vous comprenez qu'il y a eu beaucoup de changements au niveau des élus locaux. Nous avons donc des élus qui viennent de prendre fonction et qui ne sont pas préparés à cette gestion. Si on met à leur disposition un guide, je pense qu'on ne peut pas faire plus important que ça. La deuxième chose qu'on pourrait souligner, c'est que dans nos petites collectivités territoriales, le maire, il est gestionnaire, directeur des ressources humaines, il est chef de service, il est tout. Et de ce fait, il n'est pas quand-même outillé pour être un bon GRH et pouvoir donc prendre des décisions. De ce fait, s'il y avait une permanence de cadres, il y aurait une continuité. La troisième chose est que je pense que la fonction publique locale est en train vraiment de prendre corps. »

De son côté, Moussa Cissokho, membre de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales, invité par le Cnfplf à prendre part à cet atelier, bien qu'indexant des conditions précaires existantes dans certaines collectivités, a magnifié l'apparition de ce guide qui, selon lui, va réglementer tous ces problèmes qui sévissent au niveau des collectivités territoriales. «Nous le disons, en toute objectivité, ce guide-là qui vient d'être présenté, vient à son heure, parce qu'il va permettre de régler beaucoup de problèmes au niveau des collectivités territoriales», a-t-il estimé.

Il faut noter que ce guide contient essentiellement des éléments importants, notamment, l'engagement d'un agent non fonctionnaire, les conditions de nomination d'un fonctionnaire, l'avancement d'échelon d'un agent non fonctionnaire, l'avancement de grade d'un fonctionnaire, l'avancement d'un agent non fonctionnaire, l'admission à la retraite d'un fonctionnaire, l'admission d'un agent non fonctionnaire ou autre radiation d'un fonctionnaire...