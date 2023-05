Afrique: TotalEnergies U17 AFCON - Remmane: 'Je remercie les joueurs et nous reviendrons bien avant les quarts de finale.'

L'entraîneur de l'équipe U17 d'Algérie, Areski Remmane, a remercié ses joueurs après la qualification pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations U17 TotalEnergies, Algérie 2023.

Lors de la conférence de presse qui a suivi le nul de l'Algérie face au Congo Congo ( 1-1) , vendredi 5 mai, au stade Nelson Mandela d'Alger, dans le cadre de la troisième journée de la phase de groupes de la compétition dans la poule A , il a souhaité gagner le Maroc, mercredi prochain, pour arracher leur ticket pour la prochaine Coupe du monde de la catégorie.

Le sélectionneur algérien a reconnu la force de son équipe lors du combat contre le Congo : "J'ai dit avant le début de la compétition que tous nos matchs seront difficiles, quiconque participe à la compétition, cherche à réaliser son rêve et se qualifier pour la Coupe du monde, et nous aussi notre objectif reste toujours de se qualifier pour la Coupe du monde." Il a ajouté : "Chaque équipe a ses spécificités, il y a une équipe avec la force physique et une autre avec la vitesse, et pour notre part chaque jeu, nous avons joué d'une manière créative."

L'entraîneur, Remmane, était heureux d'avoir pu surmonter rapidement la défaite contre le Sénégal. "Nous savions comment sortir de la crise après avoir perdu rapidement face au Sénégal. Nous sommes reconnaissants du travail des joueurs et même du personnel médical.

"Nous aurons un peu de repos et profiterons des 5 jours qui nous séparent de notre prochain match. Nous travaillerons beaucoup du côté de la récupération et nous travaillerons du côté psychologique avant notre prochain match. "

L'entraîneur algérien a expliqué pourquoi il n'a pas titularisé son buteur Moslem Anatouf contre le Congo : "Je n'ai pas mis Anatouf sur le banc par fantaisie.

D'abord, le joueur a reçu une blessure qui l'a privé d'entraînement, puis il est retourné à la compétition sans entraînement, et j'ai préféré le mettre sur le banc pour des raisons tactiques.", a-t-il expliqué. "Quand nous avions le contrôle du jeu, nous avons concédé un but. On a dû changer la stratégie de jeu, ce qui nous a permis de revenir au score."

Il a conclu en évoquant le match des quarts de finale qui opposera l'Algérie au Maroc, mercredi au Stade du Martyr Hamlaoui à Constantine.

"Si Dieu le veut, mercredi sera le jour de la décision. Le public de Constantine est connu et j'espère qu'il est fort, je suis sûr qu'il nous donnera un grand soutien, et là nous nous qualifierons pour la Coupe du monde."