Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du06 Mai 2023

Maroc : A l'occasion de leur couronnement- Le Roi Mohammed VI félicite Charles III et Camilla

Charles III et son épouse Camilla, ont été officiellement couronnés ce samedi, Souverain et Reine consort du Royaume Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord. A cette occasion, le Roi Mohammed VI leur a adressé un message de félicitations, leur souhaitant « un règne marqué de progrès et de prospérité, bénéfique à Votre peuple ».En son nom propre et en celui du peuple marocain, le Souverain a ainsi exprimé aux nouveaux Rois, ses félicitations les plus chaleureuses, réitérant sa fierté profonde des liens d’amitié solide et d’estime mutuelle unissant les deux Souverains et les deux Familles royales, ainsi que des relations distinguées basées sur la coopération fructueuse et la solidarité agissante liant les deux pays. Le Roi Mohammed VI s’est également dit convaincu que ces relations séculaires ne pourront que se renforcer davantage grâce « à Notre détermination commune à les développer au service des intérêts suprêmes de Nos deux peuples amis ». (Source : Hespress)

Côte d’Ivoire : Salon international de l’agriculture au Maroc-Abidjan enlève le Prix de la meilleure participation

Notre pays la Côte d’Ivoire vient d’être Honorée à la 15ème édition de Salon international de l’agriculture au Maroc. En effet le Prix de la meilleure participation étrangère au Siam 2023 a été décerné cette année à la Côte d’Ivoire. Cette distinction a été remise, le jeudi 4 mai, au Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, Kobenan Kouassi ADJOUMANI, à l’occasion d’un diner Royal offert par Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux différentes délégations venues prendre part à la 15ème édition du Siam. Ce dîner était présidé par le Prince MOULAY Rachid qui avait à ses côtés le Premier Ministre Marocain, Aziz Akhannouch. Le Ministre d’Etat ADJOUMANI y était avec son collègue,le Ministre des Eaux et Forêts, Monsieur Laurent Tchagba et l’Ambassadeur de Côte d’Ivoire au Maroc Sem TRAORE Idrissa. Cette distinction est le signe de la vitalité du secteur agricole de notre pays selon le Ministre d’Etat Kobenan Kouassi ADJOUMANI, chef de la délégation ivoirienne. « Je dédie ce prix au Chef de l’Etat, qui est l’artisan principale de notre politique agricole. Cette distinction est en réalité, le fruit de la politique agricole initié par le Président de la République Sem Alassane OUATTARA. » affirme-t-il et de poursuivre « le Siam 2023 a enregistré la participation de grandes nations agricoles, si la Côte d’Ivoire a été retenu pour ce prix, cela démontre de notre dynamisme »(Source : afrikchallenges.info)

Mali : Référendum sur la Constitution- ça aura lieu le 18 juin 2023

La junte militaire au pouvoir au Mali a fixé au 18 juin l'organisation du référendum sur la nouvelle Constitution, originellement prévu le 19 mars. Il s'agit de la première étape validée par le vote d'un calendrier de consultations et de réformes que les colonels ont eux-mêmes communiqué et qui doit aboutir à des élections en février 2024.La junte au pouvoir au Mali a annoncé, vendredi 5 mai, la tenue le 18 juin du référendum sur une nouvelle Constitution, jalon important mais retardé vers un retour des civils à la tête de ce pays confronté au jihadisme et une profonde crise multiforme. Le référendum était initialement prévu le 19 mars mais avait été repoussé sine die. (Source : France24)

Guinée : Médiation - Ce qu’exigent les forces vives vis-à-vis de la junte…

Les forces vives de Guinée n’entendent pas reculer cette fois-ci. Cette entité hétéroclite qui rassemble des partis politiques et des organisations de la société civile a franchi un nouveau pas dans le cadre de l’organisation de ses manifestations, prévues les 10 et 11 mai prochain dans le grand Conakry. Le vendredi 05 mai 2023, les forces vives ont déposé les lettres d’informations de leurs marches au niveau des communes traversées. A savoir, Matoto, Matam, Kaloum.Le porte-parole du gouvernement de transition a annoncé que la main tendue du Premier ministre et celle du gouvernement reste maintenue. Selon lui, Dr Bernard Goumou a promis de renouer le contact avec les acteurs pour voir dans quelle mesure le dialogue va se poursuivre. « Le Gouvernement doit quitter la théorie pour poser des actes concrets. Il doit comprendre que le temps joue contre la stabilité et l’intérêt de la Nation. Eux-mêmes savent qu’ils sont à bout de souffle. Il faut quitter la théorie pour poser des actes par rapport aux préalables que nous avons posé », tranche un acteur clef des forces vives de Guinée. (Source : africaguinee.com)

Sénégal : CAN U 17- Les surclassent la Somalie 3-0 pour son dernier match dans le groupe A

Les Lionceaux du Sénégal ont réussi le carton plein dans les phases de poules de la Coupe d’Afrique des Nations U17 Algérie 2023.Après avoir assuré son ticket qualificatif pour les quarts de finale, l’équipe nationale disputait son dernier match sans pression. Et sur le même rythme que les matches passés, l’équipe du Sénégal a disposé facilement de la sélection somalienne sur la marque 3-0, au stade Chahid Hamlaoui de Constantine. Avec cette victoire, le Sénégal affiche, à l’issue des trois matches, 9 points sur 9 possibles. Le match a bien démarré par les Lionceaux de la Téranga. L’équipe somalienne a concédé le premier but dès la 8e minute de jeu sur un but contre son camp. À la 32e minute, Amara Diouf va corser l’addition. Le dernier but de la rencontre sera inscrit sur pénalty par Yaya Diémé.(Source : adakar.com)

Burkina Faso : Marche de soutien à la Transition- Plusieurs centaines de Burkinabè se mobilisent à travers le pays

Ce samedi 6 mai 2023, des habitants de Kaya, Ouahigouya, Bobo-Dioulasso, Ouagadougou ont investi les rues pour, disent-ils, marquer leur soutien à la Transition en cours au pays des Hommes intègres. Ce matin, la Place de la nation à Ouagadougou, la place Tiéfo Amoro à Bobo-Dioulasso ou encore la Place de la nation à Ouahigouya, sont les lieux de ralliement de citoyens, drapeau burkinabè en main et qui scandent en cœur « IB, IB » tandis que certains d’entre eux arborent des pancartes sur lesquelles on pouvait lire entre autres « À bas la France, À bas l’OTAN ». (Source : Sidwaya)

Gabon : Vie chère- Bilie-By-Nze écarte l’idée d’une mise en œuvre immédiate des recommandations

Le jeudi 04 mai 2023 l’immeuble Arambo abritant les services du ministère de l’Economie et de la Relance a servi de cadre à la conférence de presse animée par le premier ministre Alain-Claude Bilie-By-Nze. Occasion pour ce dernier d’évoquer la problématique de la vie chère qui semble devenir un véritable nœud gordien pour le gouvernement qui peine à juguler la flambée des prix des produits de première consommation. Nommé le 9 janvier dernier par décret présidentiel, le premier ministre a, une fois n’est pas coutume, tenu à faire une présentation du bilan des 100 jours de son action à la tête de l’équipe gouvernementale. (Source : alibreville.com)

Une sélection de Bamba Moussa