Cote d'Ivoire: Diplomatie parlementaire avec les Usa - Sem Jessica Davis Ba chez Adama Bictogo

Le président de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo, effectuera un séjour du 7 au 12 mai 2023, aux États-Unis d’Amérique pour une visite d’amitié et de travail. En prélude à ce déplacement, le président de la chambre basse ivoirienne a reçu le 5 mai 2023, à son cabinet, à Abidjan-Plateau, l’ambassadeur des États-Unis en Côte d’Ivoire, Sem Jessica Davis Ba. Rapporte fratmat.info.

Lors de cette audience, Adama Bictogo et son hôte de marque ont échangé sur plusieurs sujets d’actualité. Notamment, le renforcement de la démocratie, de la cohésion et de la sécurité dans la sous-région. « J’ai eu l’honneur d’être reçue par le président de l’Assemblée nationale. Nous avons parlé des dispositions pour appuyer la démocratie. Je suis venue pour renforcer le partenariat entre les États-Unis et la Côte d’Ivoire », a souligné la diplomate américaine. Le président de l’Assemblée nationale s’est réjoui de cette visite de l’ambassadeur américain dans l’hémicycle. Il a décidé de poursuivre la diplomatie parlementaire qui se définit comme une diplomatie complémentaire de l’exécutif. Il a donc évoqué les possibilités d’établir une relation beaucoup plus forte entre les parlements américain et ivoirien à l’occasion de sa visite aux États-Unis. Le président Bictogo a profité de cette visite pour saluer l’excellence des relations entre les Présidents Alassane Ouattara et Joe Biden.

C’est d’ailleurs pour renforcer les relations qui existent entre la Côte d’Ivoire et les États-Unis que le président Adama Bictogo conduit une importante délégation de parlementaires ivoiriens. Cette visite se situe dans le cadre de la diplomatie parlementaire, un des axes prioritaires de la gouvernance de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire. Elle sera une occasion de soutenir la politique étrangère de la Côte d’Ivoire à l’extérieur et de renforcer son rayonnement dans le monde entier. Elle permettra de présenter la Côte d’Ivoire dans les rencontres multilatérales et au sein des organisations interparlementaires. Et aussi de prioriser l’amitié parlementaire à travers les groupes d’amitié parlementaire.