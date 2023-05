Afrique de l'Est: Appel de fonds pour les réfugiés fuyant la guerre au Soudan - 'Attention à la corruption' met en garde une personnalité de la société civile

Juba — Depuis que les combats ont éclaté au Soudan le 15 avril, plus de 32.500 personnes ont été enregistrées comme ayant franchi la frontière entre le Soudan et le Sud-Soudan, selon les autorités de Juba.

Il est probable que le nombre réel soit plus élevé car certaines personnes sont entrées dans le pays sans s'enregistrer, avec une moyenne de 3.500 personnes arrivant par jour.

La plupart des personnes qui arrivent sont des Sud-Soudanais de retour au pays, des demandeurs d'asile soudanais, des réfugiés érythréens, des migrants kenyans et somaliens et des ressortissants de pays tiers.

Afin d'accueillir les personnes fuyant les combats au Soudan, le ministère des affaires humanitaires du Sud-Soudan a demandé plus de 4 millions d'USD.

Pour l'instant, la somme de 1 million de dollars a été allouée par le bureau du président, mais au moins 4 millions de dollars supplémentaires sont nécessaires pour reloger les rapatriés et les demandeurs d'asile des villes de Paloch et Renk dans l'État du Nil supérieur, où les installations d'accueil sont saturées et où il existe un risque d'épidémies.

S'adressant aux journalistes après la réunion du cabinet à Juba, le ministre de l'information Michael Makuei a déclaré que le cabinet avait demandé au ministre des affaires humanitaires Albino Akol Atak de travailler avec les Nations unies et les agences humanitaires pour fournir de l'aide à la population.

Toutefois, les représentants de la société civile sud-soudanaise ont mis en garde contre une transparence maximale dans l'utilisation des fonds demandés pour l'accueil des rapatriés et des réfugiés.

Ter Manyang Gatwech, président de la Coalition de la société civile pour la défense de l'espace civique (CSCDC), a déclaré à la radio catholique Radio Tamazuj : "Je me souviens que l'ancien ministre des affaires humanitaires avait reçu 10 millions de dollars pour les victimes des inondations et que personne ne sait à ce jour comment l'argent a été utilisé. Il s'agit donc d'une grave préoccupation".

"Il est nécessaire que le nouveau ministre demande de l'argent maintenant, car nous savons qu'il y a une crise au Soudan. Le Sud-Soudan a donc l'obligation de répondre à la crise, mais notre préoccupation est la question de la responsabilité et de la transparence", a-t-il déclaré, rappelant "l'expérience passée qui a montré qu'il y a toujours de la corruption lorsque des fonds sont déboursés en réponse à une crise". Personne n'est sûr que cet argent parviendra aux personnes dans le besoin", a-t-il conclu.

Les dirigeants d'Afrique de l'Est ont exprimé leur inquiétude face aux violations du cessez-le-feu au Soudan et ont exhorté les parties à engager le dialogue, selon le médiateur sud-soudanais. Le ministère sud-soudanais des affaires étrangères a déclaré que le président Salva Kiir avait fait part aux généraux en guerre au Soudan de ses "préoccupations et de celles des dirigeants de l'IGAD", l'organisation régionale d'Afrique de l'Est.

Les autorités américaines et saoudiennes ont confirmé que les pourparlers entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide (RSF) débutaient aujourd'hui, 6 mai, à Jeddah, en Arabie saoudite.