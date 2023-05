Afrique du Nord: Le Maroc dispose d'un important potentiel de production agricole à exploiter

Le Maroc dispose d'un important potentiel de production agricole et agro-industrielle à exploiter et des possibilités d'échanges énormes à développer avec les pays africains, a indiqué mardi à Meknès le président de la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural (COMADER), Rachid Benali.

S'exprimant lors du Forum sur la coopération Maroc-Royaume Uni tenu à l'occasion de la 15ème édition du Salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM). M. Benali a souligné l'importance du rôle intermédiaire que joue le Maroc entre les pays de l'Afrique de l'Ouest et le Royaume-Uni, au vu de sa position géographique et de ses relations intra-africaines, rapporte la MAP.

Il a, dans ce sens, fait part de la fierté des agriculteurs et des industriels membres de la COMADER de "pouvoir faire partie de ce rapprochement tellement important entre les deux Royaumes".

En outre, M. Benali a jeté la lumière sur le rôle de sa Confédération qui représente la majorité des opérateurs agricoles et agro-industriels de différentes filières de production végétale et animale et qui couvre l'ensemble des activités de la chaîne de valeur, partant des champs de production et allant jusqu'à la commercialisation et la valorisation des produits.

"La relation commerciale entre les deux pays, a-t-il dit, n'est pas née aujourd'hui, ajoutant : "C'est une histoire de plusieurs siècles et à nous aujourd'hui de la renforcer et de la pérenniser".

Et de faire remarquer que les échanges ont bien progressé depuis l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange entre les deux pays.

M. Benali a, par ailleurs, mis en avant les atouts très considérables dont dispose le Maroc et qui font de lui un acteur majeur dans l'équation très délicate qui est de trouver un juste équilibre entre la souveraineté alimentaire et le respect de l'environnement.

Avec ses 3.600 km de côtes, le Royaume produit de grandes quantités de produits agricoles tout en respectant largement l'environnement, a-t-il estimé.

Un autre atout non négligeable, a-t-il enchaîné, qui fait la différence avec bon nombre de pays, c'est la qualification, le savoir-faire et la jeunesse de la population marocaine, notamment dans le monde rural, notant que le Royaume fournit plusieurs produits agricoles et agro-industriels à la Grande-Bretagne, et qu'il faut aujourd'hui oeuvrer pour porter plus haut les relations avec les opérateurs de ce pays.

Pour sa part, la directrice générale de Morocco Foodex, Ghita El Ghorfi, a fait observer que malgré les longues années de relations entre les deux pays, il existe encore de nombreuses opportunités de coopération à explorer, soulignant que le Maroc dispose de plusieurs accords de libre-échange qui sont restés intacts pour le Royaume-Uni après le Brexit.

Le marché de la Grande-Bretagne représente à présent près de 1% des importations du Maroc, et 4% de ses exportations à travers le monde, a-t-elle précisé, mettant en avant l'importance du secteur agricole et des produits agro-alimentaires dans ces échanges.

En termes de produits, les légumes se hissent en tête des exportations marocaines vers le Royaume-Uni, a indiqué Mme El Ghorfi, se félicitant de la qualité des produits agro-alimentaires, et des chiffres croissants au niveau de l'exportation.

Et d'ajouter que l'établissement Foodex qui est placé sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts est chargé du contrôle de la qualité et de la coordination des exportations des produits agroalimentaires.

De son côté, le délégué commercial du Royaume-Uni pour l'Afrique, John Humphrey, a affirmé que le Royaume-Uni valorise réellement la coopération avec le Maroc, et que les accords qui relient les deux pays sont très nombreux, se félicitant des partenariats portant sur la recherche scientifique, et des actions du Maroc en termes de lutte contre le changement climatique.

Il a par ailleurs rappelé que le deuxième anniversaire de l'accord d'association entre les deux pays a constitué une occasion pour renforcer le partenariat, et élargir les discussions pour englober plusieurs domaines, dont l'investissement, annonçant que d'autres domaines feront part des prochains partenariats.

Le SIAM est une occasion pour faire découvrir les avancées technologiques dans le secteur de l'agriculture, et qui peuvent renforcer la connectivité, a-t-il dit, soulignant que la participation au SIAM constitue un réel privilège pour son pays.

De son côté, le président de la Fédération des Chambres d'agriculture du Maroc, Lahbib Bentaleb, a noté que pour les professionnels et les producteurs du secteur, le Royaume-Uni est considéré comme un marché de grande importance pour l'avenir des relations commerciales.

Par ailleurs, il a salué la qualité et le sérieux des échanges commerciaux avec le Royaume-Uni, faisant part de son aspiration de hisser les exportations vers ce marché.

Ainsi, il a appelé à unifier les critères de qualité pour toutes les unités et réseaux de distribution anglais et simplifier les procédures liées à l'exportation des produits agricoles du Maroc vers le Royaume-Uni, faisant savoir que dans certains cas, quelques mesures peuvent limiter les quantités destinées à l'export.

Le Forum sur la coopération Maroc-Royaume-Uni a été présidé par le ministre de l'Agriculture de la Pêche maritime, du Développement rural, et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki et le ministre de la Biosécurité et des Affaires maritimes et rurales du Royaume-Uni, Lord Richard Benyon.

La rencontre a offert un espace d'échange entre les opérateurs et les professionnels des deux parties sur les aspects de renforcement de la coopération, du partenariat et des échanges dans le secteur agricole et agroalimentaire tant sur le plan technique que sur le plan commercial et des affaires.