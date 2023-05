Sénégal: 20ème journée Ligue 1 de football - Le mano a mano continue pour Diambars et Génération Foot

Les équipes des Académies de football (Diambars et Génération Foot) ont pris le pouvoir cette saison, mais elles ne doivent pas dormir sur leurs lauriers, car Guédiawaye Fc et Casa Sports poussent fort derrière.

La lutte pour le titre sera très palpitante, cette année, en première Ligue sénégalaise de football. Quatre équipes sont les mieux placées pour remporter la mise. Mais, Diambars Fc et Génération Foot partent avec une légère avance de trois points face aux poursuivants : Guédiawaye Fc et Casa Sports. Le premier nommé (2e, 35 pts) accueille le Stade de Mbour (11e, 21 pts) dans un derby de la Petite côte. Si Diambars s'était imposé au match aller, le Stade de Mbour a répondu en l'éliminant de la coupe de la Ligue.

Ce sera donc la belle entre ces deux formations aux ambitions diverses. Invaincus depuis 6 matches (4 victoires, 2 nuls), les hommes de Bruno Rohart espèrent empocher le gain du match pour rester au contact des premières places alors que les Piroguiers n'ont pas connu de succès durant cee intervalle (5 nuls, 1 défaite). L'avantage est clairement du côté de Diambars.

Avec le même nombre de points, Génération Foot (1e) sera opposée à l'As Douanes (12e, 19 pts). Avec aussi 5 victoires sur ses 6 dernières sorties (1 nul), les Grenats avancent largement favoris face à des Gabelous à la rue durant cette période (4 nuls, 2 défaites). Le duo de tête est quelque peu verni pour cette 20e journée, car leur plus proche poursuivant Guédiawaye Fc (3e, 32 pts) aura un périlleux déplacement à négocier sur le terrain du Cneps Excellence (14e, 9 pts). Plus que jamais lanterne rouge, Cneps a grandement besoin de points, et c'est sûr qu'il donnera tout pour atteindre son but. Sans cela, difficile d'imaginer le club thiessois exister dans l'élite du football sénégalais. Cneps peut être optimiste parce que même si les Crabes n'ont pas perdu depuis 5 matches, ils n'ont pu marquer qu'un seul petit but durant cette période. Ils doivent donc régler la mire s'ils veulent continuer de rêver du titre.

Ce sera le même objectif du Casa Sports (4e, 32 pts) qui rend visite à l'As Pikine (8e, 26 pts). Après 2 nuls et 3 défaites sur ses 5 derniers matches, le champion en titre s'est remis en selle, en milieu de semaine, en dominant 4-1 Cneps Excellence. Mais, face à Pikine, ce sera une autre partie de manche. Englués en milieu de tableau, les Banlieusards n'ont plus grand-chose à jouer et ils seront donc libérés et plus à même de jouer les trouble-fêtes lors de cette opposition. Dans les autres matches, Jaraaf (10e, 23 pts) sera aux prises avec Dakar Sacré-Coeur (7e, 26 pts) avant le duel Us Gorée (6e, 26 pts) - Sonacos (9e, 24 pts). À la même heure, à Mawade Wade, Teungueth Fc (5e, 26 pts) tentera d'enfoncer un peu plus la Linguère (13e, 14 pts) dans les bas-fonds du classement.

Programme

Samedi 6 mai 2023 :

Stade Fodé Wade : 16h30 : Diambars-Stade de Mbour ;

Stade Amadou Barry : 16h30 : Dakar Sacré-Coeur-Jaraaf.

Dimanche 7 mai 2023 :

Stade municipal de Mbao : 16h30 : Us Gorée-Sonacos ;

Stade Caroline Faye : 16h30 : Cneps Excellence Guédiawaye Fc ;

Stade Mawade Wade : 16h30 : Linguère-Teungueth Fc ;

Stade Djibril Diagne : 16h30 : Génération Foot-As Douanes ;

Stade Alassane Djigo : 16h30 : As Pikine-Casa Sports.