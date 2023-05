Ile Maurice: Cinema local - «The Blue Penny» reste à l'affiche pendant six semaines

Jon Rabaud est un réalisateur «très satisfait». Son premier long métrage The Blue Penny est resté six semaines à l'affiche chez MCiné. La dernière séance a eu lieu le jeudi 4 mai dernier. Enthousiaste, le réalisateur était dans la salle à Trianon, jeudi soir, pour la dernière séance. «Je ne m'attendais pas à avoir autant de monde après six semaines. Cela m'a surpris de voir le même nombre de spectateurs que les semaines précédentes. Les bons retours font très plaisir, surtout pour toute l'équipe qui a travaillé sur ce film.»

Rajesh Callicharan, directeur de Mont Ida Films, société qui gère les salles MCiné est lui aussi content. Il rappelle que le précédent film mauricien à être resté le plus longtemps à l'affiche dans ses salles était Benediction des Komiko en 2019. Le film était resté à l'affiche pendant «quatre semaines». Dans le cas de The Blue Penny, il parle de nouveau «record» avec ses six semaines de diffusion. Mais ni le réalisateur, ni le gérant de MCiné n'avancent de chiffres concernant le nombre de spectateurs qui ont vu le film en salle.

«Nous avons l'intention de prolonger les séances de The Blue Penny parce qu'il y a encore de la demande», indique Rajesh Callicharan. Pour l'heure, The Blue Penny a cédé l'écran noir à un autre film mauricien Sign of good and bad-Selfi II qui a été lancé jeudi soir, 4 mai. «Peutêtre que la semaine prochaine nous allons diffuser simultanément Sign of good and bad-Selfi II et remettre The Blue Penny à l'affiche», ajoute le gérant de MCiné. C'est une rareté que deux films mauriciens soient à l'affiche en même temps. «The Blue Penny a débuté la même semaine que John Wick : Chapitre 4. Le film mauricien a marché côte à côte avec le film américain en termes de spectateurs. La qualité du film et le bon marketing mis en place expliquent cela», affirme Rajesh Callicharan.

En attendant le troisième film mauricien dont la diffusion est déjà programmée : Simin zetwal démarre le 18 mai chez MCiné.