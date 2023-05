Sénégal: Basketball - 48e édition finale Coupe Saint Michel : AS Ville de Dakar défie l'AS Douanes pour un premier trophée

La finale de la 48e édition de la Coupe Saint Michel se joue ce samedi 6 mai au Stadium Marius Ndiaye. Elle opposera l'AS Douanes à l'AS Ville de Dakar qui sont sorties respectivement vainqueurs de l'Union Sportive de Ouakam et de la Jeanne d'Arc en demi-finale. Les Gabelous vont viser un quatrième sacre dans cette prestigieuse compétition initiée depuis 1974 par le collège éponyme et organisée par la Ligue de Dakar. Une régularité place les gabelous comme les favoris de ce duel.

«C'est le premier trophée de la saison. Ça nous met en confiance pour mieux préparer les autres échéances qui nous attendent comme la BAL qui nous attendent et les matchs qui suivent. AS Ville de Dakar est une équipe qui monte. Ils ont battu le Duc et la JA par rapport à nous qui ont battu sans leur manquer de respect Mermoz et l'Us Ouakam. Leur parcours est plus dur et remporter le trophée. Nous respectons vraiment l'adversaire. C'est une équipe euphorique qui prend de la confiance», a lancé hier, vendredi 5 mai en conférence de presse, Alkaly Ndour, le capitaine de l'As Douanes.

La tâche ne sera pas aisée face à une équipe de la municipalité qui fait, certes, office de novice mais qui nourrit déjà de grandes ambitions dans l'élite du basket sénégalais. L'ASVD a déjà annoncé la couleur en écartant la JA, tenante du titre et équipe la plus titrée de la compétition. Dans les rangs de cette équipe, on est encore excité à l'idée de disputer cette toute première finale. Voire presser de relever le challenge de s'offrir un premier trophée qui sera historique.

«Je peux dire qu'on est des novices dans cette Coupe Saint Michel, on est un peu euphorique et trop excité à jouer la finale mais on est soudé et nous pouvons faire quelque chose. Nous avons disputé des rencontres difficiles contre d'autres équipes. Nous allons prendre cette finale comme les autres matchs. Nous sommes prêts pour montrer de quoi nous sommes capables», a promis le capitaine Mouhamed Doumbouya.