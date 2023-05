Ile Maurice: Hippisme | The En Piste Cup - Blackburn Roc au terme d'un bel effort

Il était l'un des chevaux les plus en vue dans la course principale d'autant plus qu'il était piloté par l'excellent Donohoe. Au final, Blackburn Roc n'a pas déçu ses partisans en s'imposant au terme d'un bon finish. Il a pris la mesure de Hubble, l'animateur de la course. Quant Alyaasaat, il n'a pas trouvé l'accélération nécessaire lors de l'emballage final. Avec cette victoire, Blackburn Roc a démontré qu'il a encore de beaux restes et qu'il faut encore compter avec lui.

L'écurie Mahadia avait auparavant brillé avec Juniper Lane (Taka). L'alezan a bien prolongé son effort en ligne droite pour gagner sans forcer son talent face à Your Pace Or Mine. Ce coursier a donné du fil à retordre à son cavalier en versant beaucoup à l'intérieur en ligne droite.

Cette huitième journée a été marquée par la toute première victoire de Brandon Ecroignard qui en était, de surcroît, à son baptême du feu. Il a fait tomber le grand favori Night King dans la septième course avec Spry. Brandon Ecroignard n'a pas tremblé face à Abhishek Sonaram qui est un jockey bien plus expérimenté. Son style de monte est très appréciable et avec plus de maturité, il devrait se muer en un très bon cavalier.

L'établissement Nagadoo s'est offert un joli doublé avec Straight (David - 3e course) et Syds Liason (Fayd'herbe - 8e course). Le jockey Bernard Fayd'herbe avait aussi remporté la quatrième course avec Tiger's Rock. Ce coursier offrait aussi dans la foulée le doublé à l'écurie Ramanah, vainqueur de la deuxième course avec Masterofallisurvey.

Rain Must Fall a, pour sa part, permis à l'écurie Nawaz Rawat de remporter son quatrième succès de la saison.