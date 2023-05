Ile Maurice: Accident à Ébène - Adrien Duval sous le coup de quatre nouvelles charges

L'avocat et politicien se trouvait à bord d'une voiture qui avait été impliquée dans un accident l'an dernier à Ebène. Hier le vemdredi 6 mai, il s'est exprimé.

L'ancien député du numéro 17 (Curepipe/Midlands) Adrien Duval s'est exprimé au lendemain de la radiation de la charge de «conspiracy» qui pesait sur lui et des nouvelles charges qui ont été retenues par le bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP). Il prenait la parole dans le cadre de la conférence de presse de Xavier-Luc Duval sur la journée portes ouvertes (voir encadré) dans la maison de sir Gaëtan Duval à Grand-Gaube. Adrien Duval se réjouit que le DPP ait rayé l'accusation de «complot» qui pesait contre lui après l'accident qui s'était produit le 21 septembre 2022.

Adrien Duval se dit soulagé. «Cette charge de complot, c'était de la méchanceté pour nuire à ma réputation d'avocat et de politicien. C'est bien que le DPP ait rayé la charge. Voilà l'importance et l'indépendance du DPP. Nou inn sakrifie nou en 2016 pou protez le bureau du DPP (Ndlr : les élus du PMSD ont quitté l'alliance gouvernementale pour refuser la création d'une Prosecution Commission). Malheureusement toutes les institutions ne fonctionnent pas ainsi», a fait ressortir Adrien Duval. Interrogé par la presse sur les nouvelles accusations déposées jeudi dernier, le principal intéressé dit ne pas vouloir faire de commentaires par respect pour la justice.

Xavier-Luc Duval, leader de l'opposition et du Parti mauricien social démocrate (PMSD), se réjouit aussi que la charge de complot ait été rayée.

Jeudi, Me Akil Anand Ramdahen, du bureau du DPP, a logé un autre procès contre Adrien Duval. Il répond cette fois de quatre chefs d'accusation dans le cadre du même accident. Il lui est reproché d'avoir refusé de se soumettre à un alcootest et à un test urinaire, d'avoir infligé des «involuntary wounds and blows by imprudence» à la conductrice de la voiture accidentée, d'avoir refusé de fournir un «specimen of breath» et d'avoir conduit une voiture avec une concentration d'alcool dans le sang supérieure au taux autorisé.

Le nouveau procès a été fixé au 23 novembre prochain. Adrien Duval est défendu par Me Robin Ramburn, Senior Counsel, et Meᣵ Jacques Panglose, Narain Ramdass et Hisham Oozeer.