Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Le projet Epice Congo transforme le gombo en poudre

Une délégation de la Fondation Telema pour l'emploi des jeunes, conduite par le secrétaire général, Jesse Franck Goma, a effectué une descente sur le site de production du projet agro-alimentaire Epice Congo qui expérimente la production et la transformation du gombo en poudre, au village Ditadi, situé à huit kilomètres de Dolisie, chef-lieu du département du Niari.

La descente sur le site avait pour objectif de faire un état des lieux du projet Epice-Congo et de l'effectivité de ses activités. En prélude à la décision finale du conseil d'administration, le projet Epice Congo avait été présélectionné lors de la troisième édition de l'appel à projets de la Fondation Telema, un partenaire technique et financier au service des jeunes entrepreneurs congolais.

La Fondation procède par une sélection menée par un comité d'experts, suite à un appel à projets. Cet appel est rendu public une fois par trimestre, soit quatre fois par an. Les postulants disposent d'un mois pour s'inscrire et envoyer le formulaire. A terme, la Fondation retient des projets innovants et capables de générer des emplois. Les secteurs d'activités financés sont ceux considérés comme prioritaires dans le Plan national de développement (PND) 2022-2023. Il s'agit, entre autres, de l'agriculture, l'élevage, l'artisanat, le commerce, les services, les technologies de l'information et de la communication, l'agroalimentaire.

Selon l'initiateur du projet Epice Congo, séché, transformé en poudre et valorisé, le gombo a une durée moyenne de conservation de six mois. Sa poudre est faite à partir du condiment qui est un légume typique de l'alimentation créole et africaine. Riche en fibres, le gombo est un allié de la digestion et a également un effet purgatif atténué par les propriétés antispasmodiques. « Nous voulons couvrir les marchés domaniaux des villes du Congo de gombo en poudre et en piment séché afin de devenir une entreprise de référence », a commenté Fraldy Makele, responsable du projet Epice Congo.

Avec fonds propres et sur une aire de quatre hectares, le projet a développé des cultures vivrières comme le gombo et le piment. Fraldy Makele souhaite l'étendre sur douze hectares. Dans le cadre de la lutte contre l'oisiveté et le chômage, trois jeunes permanents sont employés pour développer et soutenir les initiatives du projet. Certains riverains font également partie de l'équipe de manière temporaire.

Enfin, dans le cadre de l'extension du projet, l'initiateur d'Epice Congo espère avoir plus de moyens matériels et financiers afin que d'ici à la fin de l'année, « trois hectares et demi de gombo et un hectare de piment supplémentaires soient disponibles ».

Les diététiciennes assurent que le gombo permet de réduire l'asthme et est un excellent régulateur du cholestérol, très pauvre en graisses et très riche en fibres. Il permet de lutter contre le diabète.

Signalons que la Fondation Telema pour l'emploi des jeunes a été créée en mai 2021 et a pour principal objectif de promouvoir leur entrepreneuriat et de contribuer à l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs au Congo. Elle entend matérialiser l'un des volets du programme du gouvernement, « Ensemble, poursuivons la marche ».