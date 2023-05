Algérie: Oran/Salon SIMEN - un projet pour la fabrication locale de tables radiologiques

ORAN — La société algérienne de droit privé "Oriental médical équipement" travaille sur un projet pour la fabrication locale de tables radiologiques, avec pour objectif d'augmenter graduellement le taux d'intégration, a indiqué son gérant, Roubah Samir.

Cette entreprise, qui produit et distribue plus de 5.000 articles médicaux et électro-médicaux dans 36 wilayas, ambitionne de réduire le coût des tables radiologiques de 40%, par rapport à celle importées, a-t-il assuré dans une déclaration à l'APS, en marge du salon de la santé SIMEM, qui se clôture samedi à Oran.

Cette société, implantée à Sétif, Oran et Alger, a déjà fabriqué un prototype de ces tables, avec une partie mécanique 100% made in Algeria et une partie électronique importée, avec des perspectives de développer sa fabrication en partenariat avec les universités de Sétif et Bordj Bou Arreridj.

Le projet est toujours dans la phase expérimentale, en attendant d'accomplir toutes les démarches administratives pour pouvoir commercialiser ces tables radiologiques, a expliqué M. Rouabah, ajoutant qu'il s'agit de plusieurs démarches, entre homologation, conformité, dépôt de marque, entre autres.