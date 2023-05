Tunisie: «Patria Delenda Est,» première édition de «Tunisphère», exposition Internationale d'Art Contemporain - «Nostalgie génétique imprégnée de la destruction»

L'Orchestre Symphonique de Carthage, dirigé par Hafedh Makni et accompagné par Zoufree, dans une collaboration inédite, ouvrira le bal, le 6 mai, au centre du quartier de Bhar Lazrag à 17h00. Le public pourra, tout au long de l'événement, découvrir les différentes oeuvres présentées dans 4 espaces différents, qui sont des ateliers d'artistes locaux.

Une nouvelle manifestation consacrée à l'art contemporain fait son entrée dans le paysage culturel tunisien. Baptisé «TuniSphëre», l'événement est organisé par l'association à but non lucratif au nom éponyme et prend la forme d'une Exposition internationale d'art contemporain qui se tiendra du 6 au 14 mai 2023.

Centré autour des communautés locales en Tunisie, «TuniSphëre», comme l'indiquent ses initiateurs, se veut un événement interactif, conçu par «Le Sud» et pour «Le Sud» (Méditerranée du Sud, Afrique, Amérique du Sud...).

Sa première édition à l'intitulé pour le moins politique, «Patria Delenda Est», sera hébergée à Tunis. Des expositions à plus petite échelle seront programmées dans des villes-satellites dans le reste du pays pour les éditions suivantes.

Le choix de ce nom/thème, Patia Delenda Est, s'imprègne des «histoires similaires de peuples soumis à la Geste des puissants», comme le note l'artiste, curatrice et cofondatrice de l'événement, Amel Ben Attia et du constat que : «De Carthage à la Phénicie, leurs histoires se répètent pour tomber chaque fois dans les méandres tortueux des guerres et des constructions». De là s'est construit le parti pris esthétique de cette édition qui pose un regard sur une «nostalgie génétique imprégnée de la destruction».

"Patria Delenda Est" investit Bhar Lazrag, un quartier populaire de la banlieue nord de Tunis qui abrite une grande communauté subsaharienne. Conçue sous forme d'un circuit, cette première édition s'ancre dans ce faubourg dans un élan de proximité afin de rallier la communauté locale à l'art contemporain», note encore Amel Ben Attia.

L'Orchestre Symphonique de Carthage, dirigé par Hafedh Makni et accompagné par Zoufree, dans une collaboration inédite, ouvrira le bal, le 6 mai, au centre du quartier de Bhar Lazrag à 17 h 00. Le public pourra, par la suite, prendre son temps pour découvrir les différentes oeuvres présentées dans 4 espaces différents, qui sont des ateliers d'artistes locaux.

Les artistes qui prendront part à l'exposition sont tous des artistes contemporains multidisciplinaires ayant participé à des expositions et des galeries internationales prestigieuses. Il s'agit de : Zineb Sedira (Algérie/France), Larissa Sansour (Palestine/Danemark), Ali Cherri (Liban), M'barek Bouhchichi (Maroc), Pascal Hachem (Liban), Thameur Mejri (Tunisie), Malek Gnaoui (Tunisie), Nidhal Chamekh (Tunisie) et Wesam Al Asali (Syrie).

L'événement accueillera chaque année un partenaire du «Sud» pour co-partager la curation. Cette année, c'est l'artiste chilienne Catalina Swinburn qui sera à l'honneur et dirigera un atelier de dessin avec des enfants de Bhar Lazrag, en parallèle d'un atelier virtuel avec des enfants d'Abidjan.

Le 7 mai verra la tenue d'une discussion animée par l'artiste et curatrice, co-fondatrice de l'événement, Amel Ben Attia, avec les artistes participants.

Il sera aussi question de deux tables rondes : le 10 mai (Sauver/ détruire l'héritage matériel et immatériel) et le 13 mai (Delenda, des cycles dans l'histoire de la société).

«TuniSphëre» ambitionne d'aider à former des compétences locales dans le domaine de l'art tout au long de l'année grâce à des programmes de formation en partenariat avec des institutions locales et régionales.

Bon vent !