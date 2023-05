Afrique: CAN U17 - Ian Bakala (coach Zambie) confiant avant de défier le Maroc

Le sélectionneur de la Zambie espère gagner son dernier match de poules, ce samedi 6 mai 2023 face au Maroc pour garder ses chances de qualification à la prochaine étape de la Coupe d'Afrique des Nations U17 2023.

Lanterne rouge du groupe B avec 0 point pris en deux matches, la Zambie doit gagner le Maroc, demain en match de la troisième journée pour espérer accrocher une place de meilleur troisième et avancer en quarts de finale. Le sélectionneur des jeunes Chipolopolos entend tout mettre en place pour obtenir ce succès face aux Lionceaux de l'Atlas déjà qualifiés, avant de prier pour que le résultat de l'autre match entre le Nigéria et l'Afrique du Sud, qui se jouera simultanément, soit favorable à son équipe.

« Je pense qu'on doit se concentrer sur notre jeu, on doit faire notre résultat. Nous devons chercher qu'une seule chose, c'est gagner et ceci doit motiver les joueurs. Nous ne devons pas penser à ce que nous avons fait lors des deux premiers matches. Il va falloir qu'on gagne pour voir ce qui se passera après », a-t-il déclaré ce vendredi en conférence de presse d'avant-match.

Le technicien zambien croit fermement en ses chances de qualification, malgré que leur destin soit aussi fortement lié au résultat de l'autre match. « Je pense qu'en football, tout est possible, on ne peut pas anticiper, on ne doit pas juger avant le match. On va jouer, demain, on espère gagner et nous avons plein confiance en nos joueurs, notre équipe est en pleine confiance pour gagner ce match », a-t-il assuré.