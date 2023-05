Congo-Brazzaville: Ministère du Budget - Des conditions de travail déplorables

A la tête du ministère du Budget, des Comptes publics et du Portefeuille public depuis huit mois, Ludovic Ngatsé a visité, le 4 mai, quatre des six directions générales sous tutelle, question de se faire une idée des conditions dans lesquelles ses collaborateurs travaillent. Il en est sorti mécontent, promettant de tout mettre en oeuvre pour les placer dans de bonnes conditions.

En compagnie de ses conseillers et autres cadres de son cabinet, Ludovic Ngatsé a débuté sa ronde à la direction générale du contrôle budgétaire. Comptant 342 agents repartis dans huit services, elle a trois directeurs dont l'un a fait valoir ses droits à la retraite et l'autre est décédé.

Ensuite, le ministre et sa suite se sont rendus à la direction du budget, la plus grande administration du département. Là-bas, Ludovic Ngatsé a visité l'ensemble des sept services qui y sont logés, jusqu'à celui de la solde. Plus pléthorique que la première, la direction générale du budget fonctionne avec beaucoup de manquements.

De là, la délégation ministérielle a mis le cap sur la direction générale du portefeuille public et celle du contrôle des marchés publics. Comme les deux premières directions, celles-ci fonctionnent, elles aussi, avec des moyens du bord.

A l'issue de sa visite de terrain, le ministre du Budget, des Comptes publics et du Portefeuille public a relevé que le personnel est dévoué à la tâche mais est confronté à un manque criant de nature à empiéter sur le rendement attendu. Toutefois, il a promis d'apporter des solutions idoines afin de permettre à ses collaborateurs d'exercer dans des conditions optimales

« L'objectif de notre visite est de faire l'état des lieux physique des structures sous notre tutelle afin de nous assurer des conditions dans lesquelles nos collaborateurs travaillent. J'ai rencontré des cadres et agents assignés à la tâche, mais qui travaillent dans des conditions difficiles, ce qui a des conséquences réelles sur la qualité de la dépense et la mobilisation des ressources. Un gros effort doit être fait pour améliorer les conditions de travail des agents », a souligné Ludovic Ngatsé.

Parmi les solutions plus urgentes, le ministre mise sur l'achèvement du bâtiment annexe du ministère des Finances dont les travaux se sont arrêtés depuis de longs mois. Sa mise en service, a-t-il dit, va désengorger la pléthore dans son département et permettra aux cadres et agents de travailler dans des conditions plus commodes pour un meilleur rendement. Il a promis de plaider à qui de droit pour que des fonds dégagés achèvent le chantier.