Algérie: Cash Assurances - Un chiffre d'affaires record de près de 19 mds DA en 2022

ALGER — La Compagnie "Cash Assurances" a clôturé l'exercice 2022 avec un chiffre d'affaires record de près de 19 milliards de dinars (mds DA), en progression de plus de 17% comparativement à 2021, a indiqué sa PDG, Widad Belhouchet.

Ce chiffre d'affaire record a été réalisé alors que le marché national des assurances n'a évolué que de 5% en 2022, souligne Mme Belhouchet dans un entretien accordé à l'APS.

La croissance du chiffre d'affaires de la Cash a concerné l'ensemble des segments et varie entre 15% pour les risques d'entreprises et 25% pour les risques des particuliers et professionnels, a-t-elle ajouté.

"Avec 13,5% de part de marché, en progression d'un point comparativement à 2021, Cash Assurances consolide sa position de 3ème assureur sur le marché des assurances, selon les prévisions de clôture de l'exercice 2022 communiquées par le Conseil national des assurances (CNA)", explique-t-elle.

Tout en consolidant sa position de "leader dans les branches des risques industriels, avec 27% de part de marché, en progression de 3 points comparativement à 2021", Cash Assurances a renforcé sa position "de 2ème plus grande compagnie d'assurance des risques d'entreprises", d'après la PDG.

Avec près de 6 mds DA d'indemnisations, l'entreprise a réalisé un résultat net en hausse pour la 3ème année consécutive avec plus de 1 mds DA, en progression de 14% comparativement à 2021.

Le chiffre d'affaires de Cash Assurances devrait poursuivre sa croissance durant les prochaines années, grâce notamment à l'augmentation récente de son capital social de 50%, passant de 10 mds à 15 mds DA, estime Mme Belhouchet précisant que cette opération permettrait à la compagnie de "se donner des moyens supplémentaires pour faire face à ses multiples engagements et une meilleure assurabilité de nos clients".

A la faveur de cette recapitalisation, la part du Sonatrach dans le capital social de la Cash Assurances passe de 82% à 88%.

S'agissant des perspectives de la compagnie, la PDG a fait savoir qu'elle met en oeuvre un plan de développement sur cinq années qui vise notamment à "consolider et asseoir le leadership de Cash Assurances dans le segment des grands risques et de conforter sa place d'acteur de premier plan dans la couverture des risques d'entreprises".

Pour ce faire, Cash Assurances compte "constituer un portefeuille encore plus diversifié dans ce segment, à travers des couvertures adaptées et innovantes des risques de moyenne et petite taille pour les PME/PMI et les risques simples en direction des particuliers et des professionnels".

La compagnie oeuvre, par ailleurs, à améliorer sa gouvernance en développant sa capacité d'adaptation et de résilience, "afin de suivre le rythme d'évolution du marché".

"Il s'agit d'améliorer notre modèle d'organisation, en s'appuyant sur un nouveau système d'information fiable et adapté à l'activité et à l'évolution technologique ainsi que les exigences liées à la gestion, dans l'objectif d'optimiser les processus de gestion et réduire les coûts d'exploitation et de commercialisation des produits et, à terme, la dématérialisation des contrats", a-t-elle expliqué.

Mme Belhouchet a rappelé, dans ce sillage, la mise en place, en 2021, d'une nouvelle plateforme électronique permettant l'établissement de devis et le paiement en ligne de certains types de polices d'assurances, et ce, dans le cadre d'un plan de digitalisation initié en 2019.