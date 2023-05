Guinée: Palais Mohamed V - Après le conseil ordinaire des ministres, place au sport des membres du Gouvernement

Le Président de la Transition, Chef de l'Etat, Chef suprême des Armées, le Colonel Mamadi Doumbouya, s'est fait sienne l'expression « un esprit saint dans un corps sain" et veut l'inculquer à l'équipe gouvernementale. L'objectif étant de redynamiser l'harmonie et la cohésion au sein de son équipe.

A cet effet, après le Conseil ministériel ordinaire du jeudi 04 mai 2023, les membres du Gouvernement ont été conviés par le Chef de l'État dans la salle de gymnasme du Palais Mohammed V pour une série d'activités sportives.

Dans une ambiance bon enfant, ces responsables du pays au haut niveau se sont pliés à tous les types d'exercices disponibles dans la salle.

Et après les activités gymnastiques, honneur au basket ball. Là, à tout seigneur tout honneur, le premier panier était pour le Colonel Mamadi Doumbouya qui a prouvé qu'il avait un talent caché dans le domaine.

L'initiative du Président de la Transition est vivement appréciée par l'équipe gouvernementale qui souhaite même sa pérennisation et son institution. Car, en plus de son impact positif sur la santé, le sport est également un moyen de préservation de l'équilibre mental et celui professionnel en même temps qu'il permet de s'évader au moins une fois par semaine de la forêt de paperasserie propre aux habitudes des gouvernants.

Mais plutôt qu'une fois par semaine en équipe, « un esprit sain dans un corps sain », est une expression qui se pratique également au quotidien et individuellement, puisqu'elle repose sur tous les domaines de la vie. Une vie saine, c'est aussi un équilibre entre une vie professionnelle épanouie et une vie sociale remplie. Et c'est ce que souhaite le Président du CNRD pour son équipe.

En sport, les joueurs sont soudés et ont un objectif commun, celui de remporter la victoire commune. C'est cette dynamique que le Chef de l'Etat, le Colonel Mamadi Doumbouya, compte in fine inculquer à l'équipe gouvernementale.