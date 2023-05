Togo: Aide aux communes

Les 117 communes du Togo vont bénéficier des conseils du Mécanisme africain d'évaluation par les pairs (MAEP).

Il s'agit d'un accord volontaire conclu entre les Etats africains pour évaluer et réviser systématiquement la gouvernance au niveau des chefs d'État afin de promouvoir la stabilité politique, l'intégration économique accélérée au niveau sous-régional et continental, la croissance économique et le développement durable.

Le partenariat avec les communes togolaises a été annoncé samedi par Victor Womitso, le responsable Togo du MAEP.

'Un programme de renforcement des capacité selon les besoins sera élaboré et mis en oeuvre avec les partenaires du Togo. Et, le secrétariat continental du MAEP basé en Afrique du Sud sera mis à contribution pour nous aider à rechercher tout appui nécessaire auprès des partenaires techniques et financier pour accompagner les communes', a-t-il indiqué.

La décentralisation a moins de 4 ans au Togo. Les municipalités peu expérimentées sont confrontés à de nombreux problèmes de gestion et de développement.