Afrique: SIAM 2023 - Bayer Crop Science promeut l'innovation agricole au Maroc

Meknès — Bayer Crop Science, acteur majeur dans le secteur de l'agriculture et des solutions phytosanitaires, participe à la 15ème édition du Salon international de l'Agriculture au Maroc (SIAM), organisée du 02 au 07 mai courant à Meknès, avec pour objectif de promouvoir l'innovation agricole dans le Royaume.

"Après 4 ans d'absence en raison de la pandémie, cet événement annuel constitue une occasion précieuse pour Bayer de rencontrer les producteurs marocains et de leur présenter ses dernières innovations dans le domaine de la protection des plantes et des semences, pour une agriculture durable, une agriculture de précision et vers le développement de solutions biologiques", indique l'entreprise dans un communiqué.

Sous le thème "Innovation in Biologics, Sustainability & Digital", la société a présenté sa vision pour une agriculture durable dans le pays, ajoute le communiqué, notant qu'à cette occasion, Bayer a exposé ses solutions digitales novatrices, fruit de partenariats avec des acteurs de renom, pour répondre aux défis actuels auxquels les agriculteurs marocains font face dans un contexte agricole en constante évolution.

Parmi ces solutions figure "Nematool", un outil permettant aux agriculteurs d'optimiser leurs pratiques agricoles, de gérer les impacts du changement climatique et d'améliorer la durabilité de leur exploitation.

Bayer a également établi un partenariat stratégique avec l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) par le biais de sa Business Unit "AgriEdge", afin de développer des solutions digitales sur mesure et déployer des programmes d'accélération de start-ups.

En ce sens, l'un des moments forts de la participation de Bayer au SIAM 2023 a été l'annonce du gagnant du programme d'accélération de start-ups "Farming Innovation Program - Edition Phyto", co-développé avec l'UM6P, fait savoir la société.

Ce programme, qui s'est étalé sur une période de près de 6 mois, a permis de rencontrer plus de 400 personnes dans différentes villes du Royaume, afin de présenter les opportunités offertes aux porteurs d'idées pour la création de leurs start-ups agricoles.

Par ailleurs, le communiqué fait savoir que le Directeur Général Bayer North Africa, Jean Baptiste Boulay, a animé, jeudi, un point de presse au cours duquel il a présenté les derniers développements de l'entreprise et a répondu aux questions des journalistes présents.

"Nous sommes fiers de participer au SIAM au Maroc cette année et de présenter nos dernières innovations vers une agriculture durable, moins consommatrice d'intrants, préservant les ressources naturelles, et produisant une alimentation de qualité pour le consommateur", a indiqué, à cette occasion, M. Boulay.

Toujours soucieux d'une agriculture plus durable, M. Boulay a présenté l'objectif à moyen terme de Bayer. "L'ambition 2030 de notre groupe est la réduction de 30% de l'empreinte environnementale de nos solutions, et de proposer aux agriculteurs une offre 100% digitale pour améliorer leur revenu et diminuer l'empreinte carbone de leurs pratiques", a-t-il fait savoir, cité dans le communiqué.

Et d'ajouter: "notre engagement d'innover dans l'agriculture se reflète dans nos partenariats mondiaux et locaux, ainsi que dans notre offre de solutions adaptées aux besoins spécifiques des agriculteurs marocains".

La participation active de Bayer Crop Science au SIAM 2023 témoigne de sa volonté constante de contribuer au développement d'une agriculture durable au Maroc, en proposant des solutions phytosanitaires et digitales ainsi que des semences de cultures maraîchères adaptées à la chaîne de valeur agricole moderne, conclut le communiqué.