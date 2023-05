Congo-Brazzaville: Journée internationale de la sage-femme - Un focus organisé à Pointe-Noire

Sur le thème « Ensemble à nouveau : de l'évidence à la réalité » a été organisé, le 5 mai, à Pointe-Noire, un focus à l'occasion de la Journée internationale de la sage-femme. L'activité a regroupé, en présence de Lambert Chakirou, directeur général de l'hôpital général Adolphe-Sicé, des médecins et sages-femmes de Pointe-Noire et du Kouilou.

Découvrir le métier de sage-femme, encore appelé « donneur de vie », et rendre hommage aux femmes et aux hommes qui le pratiquent en mettant en exergue leur importance au sein de la société et auprès des patients a été le principal objectif des échanges qui ont permis de célébrer la sage-femme et son dévouement pour son travail, tout en faisant la sensibilisation aux soins essentiels qu'elle offre aux mères et aux nouveaux-nés.

Selon Dr Roch Doukaga, président du comité d'organisation de la journée, le métier de sage-femme exige un savoir-faire et un savoir être vis-à-vis des patients et de la société. Il a remercié le Dr Gaspard Ligace Lingouala, président de la Société congolaise des gynécologues obstétriciens, pour ses sages conseils et son implication dans la promotion du métier ainsi que la formation des personnels.

En rappelant le rôle primordial que jouent les sages-femmes dans la société, il a insisté sur la formation continue et l'information médicale permanente qui doivent guider sans cesse les sages-femmes afin d'améliorer leurs prestations.

«Les sages-femmes prennent soin du bébé et de la mère depuis la conception jusqu'aux premiers jours de la vie. Elles aident le couple à se préparer à la naissance et les accompagnent pendant l'accouchement. Par ailleurs, elles conseillent les mères sur l'allaitement et les soins à donner au bébé. Leur priorité est de respecter le choix des femmes tout en garantissant leur sécurité et celle de leur bébé », a dit, pour sa part, Lambert Chakirou, directeur général de l'hôpital général Adolphe-Sicé. « Etre sage-femme aujourd'hui, c'est être la première actrice auprès du nouveau-né, symbole d'une nouvelle génération qui sera de plus en plus confrontée aux sujets environnementaux et climatiques », a-t-il ajouté.

Durant les travaux, plusieurs sous-thèmes ont été développés, à savoir «Défis de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale -Engagement de la sage-femme pour une expérience positive pour la grossesse et l'accouchement » lors des deux sessions qui ont meublé les communications, « Suppuration pariétale post césarienne : épidémiologie et pronostic, accouchement de siège, audit clinique de la mortinaissance à la maternité de l'hôpital général Adolphe-Sicé », « Pronostic d'accouchement : un challenge dans la lutte contre la mortalité maternelle»; «Dépistage du diabète gestationnel »...

Signalons que c'est depuis plus de quinze ans qu'est organisée la Journée internationale de la sage -femme, instaurée par l'Organisation mondiale de la santé en 1992.