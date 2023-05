Congo-Brazzaville: Solidarité - Antoinette Sassou N'Guesso offre des vivres et non-vivres aux personnes âgées

A la veille de son anniversaire le 7 mai, l'épouse du chef de l'Etat, Antoinette Sassou N'Guesso, présidente de la Fondation Congo Assistance (FCA), a fait la ronde des hospices des seniors de Brazzaville où elle a offert des dons de diverses natures.

Dans les maisons de personnes âgées, notamment à Kambissi, basée à Mfilou, dans le septième arrondissement de Brazzaville, en passant par les petites soeurs des pauvres et à Paul-Kamba, à Poto-Poto (troisième arrondissement), Antoinette Sassou N'Guesso, qui a bénéficié d'un appui significatif des épouses des membres du gouvernement, a été porteuse des vivres et non-vivres pour soulager tant soit peu les peines des personnes vulnérables.

Les dons ont été constitués de sacs de riz, des bidons d'huile, des cartons de poisson salé, du sucre, de l'eau minérale, du poisson fumé, des vêtements, des pagnes et plusieurs autres produits de première nécessité. « A l'occasion de mon anniversaire, j'ai voulu partager ce moment unique avec des personnes âgées que j'affectionne tant. Ce don contribuera à l'alimentation des différentes structures d'hébergement et de prise en charge des personnes âgées et des orphelins », a indiqué Antoinette Sassou N'Guesso lors de la remise des dons.

« Malgré parfois la distance et le train de vie différent de chacun, on s'accroche pour continuer à voir tout le monde et partager ces instants de fête uniques. Et quoi de mieux qu'un anniversaire pour rassembler toute la famille », a ajouté la présidente de la FCA. Son initiative, qui du reste ne date pas d'aujourd'hui, permet de rompre l'isolement des personnes âgées et de faire en sorte qu'elles ne se sentent pas délaissées.

Les oeuvres caritatives se sont poursuivies dans des orphelinats et autres structures de personnes vulnérables, où les membres de la FCA ont distribué également des vivres et plusieurs produits de première nécessité. Dans les sociétés africaines, les personnes du 3e âge sont parfois traitées avec indifférence et délaissement. Et pour des motifs jamais établis, elles sont sans cesse qualifiées de sorcières pour des raisons liées parfois aux conflits de générations. Pour la présidente de cette organisation non gouvernementale, il s'agit d'une opportunité pour créer et partager des moments de joie avec cette catégorie de personnes qui ont besoin d'une attention particulière.