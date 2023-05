Ile Maurice: Événement planétaire - Les Mauriciens se préparent au couronnement de Charles III

Il aura attendu presque une vie pour accéder au trône. À 73 ans, Charles III sera couronné ce samedi 6 mai, à Westminster Abbey. Comme son mariage, ceux de ses fils ou les funérailles de sa mère, cet événement sera planétaire. Les Mauriciens, vivant en Angleterre, se préparent également à cette célébration fêté sur trois jours.

Chaque jour, les organisateurs donnent un aperçu de la fête qui culmine aujourd'hui. Hormis le côté protocolaire, les Anglais veulent célébrer ce jour avec ferveur, soutient Covilen Narsinghen. «Beaucoup de personnes attendent cela. Surtout que la dernière fois où il y a eu un couronnement - en 1952 - beaucoup n'étaient pas encore nés alors que d'autres n'étaient que des enfants. Cet événement marquera la vie de beaucoup de personnes.»

Pour que cette épopée soit encore plus gravée dans les mémoires des Britanniques, ils auront droit à trois jours de congé. En effet, le lundi 8 mai a été décrété bank holiday. Comme cela avait été le cas pour le jubilé de platine de la reine en 2022, ils seront appelés à passer ce moment festif en bon voisinage. «Dans mon quartier, où l'on compte une vingtaine de maisons, nous avons eu la permission avec le council pour fermer le chemin. Ainsi, l'on va dresser une grande table sur la route et tous les voisins pourront apporter des boissons et de la nourriture. Tous ensemble, nous allons fêter ce couronnement.» Covilen Narsinghen ajoute que toutes les villes feront de même. Il raconte que les villes et villages se sont déjà parés de bannières aux couleurs britanniques.

Déjà, beaucoup ont convergé vers Londres pour être au plus près de l'événement. «Certains iront à Trafalgar Square pour suivre le couronnement sur écran géant.» En tout cas, les Britanniques se sont réellement investis dans cette affaire. «À l'école, au travail, tout le monde essaie de prendre part à cette fête», avance Swetam Gungah. Depuis quelques jours, des activités avaient débuté pour mettre les gens encore plus dans le mood. «Il y a des chasses au trésor pour les enfants ou des compétitions de dessins. L'on assiste aussi à des récitals de poésie et toutes sortes d'activités culturelles. L'on y retrace l'histoire de l'Angleterre.»

Même si ce dernier n'habite pas loin de Londres, il ne compte pas s'y déplacer. «Je préfère suivre à la télé car l'on imagine qu'il y aura une foule énorme. On sait qu'il y aura des écrans géants partout. Ce sera un peu comme pour les funérailles de la reine.» «Pour le moment, tout se passe behind the scene.» La presse est partagée. Il y a celle qui balance des potins sur la présence de telle ou telle personnalité alors que d'autres s'interrogent sur le sens de la monarchie en 2023.

Toutefois, ajoute Covilen Narsinghen, plusieurs Anglais sympathisent avec le Prince Harry, qui n'est pas en odeur de sainteté. «Il y a plusieurs qui n'apprécient pas la nouvelle reine. On ressent un peu d'hypocrisie mais personne ne peut empêcher ce couronnement. Surtout pour remplacer la reine Elizabeth dans le coeur des britanniques, ce sera difficile...» En tout cas, une nouvelle ère débutera ce samedi au Royaume-Uni.

Le président Roopun à Westminster Abbey

Le président de la République, Pradeep Roopun, accompagné de son épouse, représente Maurice au couronnement. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Alan Ganoo. Pour rappel, 2 000 dignitaires assistent cet événement. Selon la presse britannique, la facture de la cérémonie s'élève à environ 250 millions de livres sterling, soit plus de Rs 14 milliards.