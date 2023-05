Congo-Brazzaville: Marché financier - Le Trésor congolais active son réseau des banques

Les émissions du Trésor, à travers les Bons du trésor assimilables (BTA) et les Obligations du trésor assimilables(OTA), ont permis à la République du Congo de financer de nombreux projets de développement. Le faible engouement des banques partenaires constaté depuis le début de l'année inquiète les autorités congolaises.

Dans le but de redynamiser le marché financier local, le Trésor a réuni, le 4 mai, à Brazzaville, son réseau des Spécialistes des valeurs du trésor (SVT) composés principalement des établissements financiers. Depuis son ouverture en 2017, le marché des émissions du Trésor congolais compte parmi les plus actifs de la sous-région, en raison du volume des montants levés, de la régularité du Trésor, du taux des souscriptions et de la capacité du réseau des SVT.

Le volume des encours du Trésor congolais représente à ce jour 1800 milliards FCFA, soit 1500 milliards FCFA en OTA et 243 milliards FCFA en BTA. La baisse des souscriptions agasse les autorités du Trésor congolais, d'autant plus que les émissions du marché du trésor de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (Cémac) sont devenues une alternative pour le financement des besoins de l'État.

Une remobilisation des SVT est nécessaire pour permettre au Trésor de renflouer les caisses de l'État, a estimé le conseiller à la fiscalité et aux douanes du ministre des Fiances, Lambert Ifoko. « Depuis son entrée au marché du Trésor de la Cémac, en 2017, le Trésor du Congo a été très actif en sollicitant plusieurs fois le marché. Mais depuis le début de l'année, le marché ne répond plus aux sollicitations du Trésor comme il y a deux ans. C'est dans le but d'améliorer sa couverture sur le marché que le Trésor congolais s'est engagé à organiser cette rencontre, conformément aux bonnes pratiques contenues dans le cahier des charges avec son réseau des SVT », a-t- il déclaré.

La concertation du Trésor avec son réseau des SVT est un cadre prévu par la Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC) en vue de maintenir le dialogue entre les partenaires financiers. Placée sur le thème « Taux de participation des SVT aux émissions des valeurs du Trésor : état des lieux et pistes d'amélioration », cette réunion a permis aux autorités du Trésor d'échanger directement avec les membres de son réseau des établissements financiers.

Les récentes réformes de la BEAC prônent la dynamique du marché des valeurs du Trésor de la sous-région et incitent les banques membres des réseaux des SVT à souscrire aux émissions. « S'agissant de la participation aux émissions, le cahier des charges des SVT leur prescrit de participer annuellement, au minimum à 60% des séances des émissions des valeurs du Trésor, de présenter les taux pour chacune des lignes exigées et d'assurer la participation effective annuelle d'au moins 5% du montant total adjugé dans chacune des catégories des valeurs du trésor », a indiqué le directeur national de la BEAC, Serge Dino Daniel Gassackys.