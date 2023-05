Algérie: Le Salon numide de l'agriculture de Constantine - Signature de 11 accords de partenariat

CONSTANTINE — Onze (11) accords de partenariat ont été signés entre des opérateurs économiques du secteur agricole en marge de la première édition du salon numide de l'agriculture 2023 clôturé samedi à Constantine.

Selon Mahmoud Belbdjaoui, commissaire de la manifestation tenue du 3 au 6 mai à la salle Ahmed Bey, ces accords ont porté sur la fourniture de produits agricoles (semences, fertilisants), la distribution, le suivi de micro-entreprises d'élevage (volailles, ovins, bovins) et l'ouverture de filières d'entreprises nouvelles à Constantine.

Ces accords portent aussi sur l'échange d'expériences entre, d'un côté, des chambres de l'agriculture et, de l'autre, des entreprises nationales et étrangères et des universités, ainsi que sur l'assurance contre les risques agricoles et la transformation, a souligné Belbdjaoui.

La manifestation a connu la présentation de communications d'experts et chercheurs algériens et étrangers sur divers thèmes dont la sécurité alimentaire, le développement agricole et les réponses aux changements climatiques, selon la même source.

Les stands du salon ont connu l'exposition de divers produits agricoles (légumes et fruits), des fertilisants, des équipements agricoles et d'irrigation, les produits d'emballage, ainsi que la participation de plusieurs entreprises financières et d'assurance en rapport avec le secteur, est-il noté.