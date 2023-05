Afrique du Nord: L'édification de l'Algérie nouvelle requiert la conjugaison des efforts de tous les acteurs du pays

ALGER — Le président du Mouvement El Bina El Watani, Abdelkader Bengrina a affirmé, samedi à Alger, que l'édification de l'Algérie nouvelle "requiert la conjugaison des efforts de tous les acteurs du pays" pour former un front national uni.

Dans l'allocution d'ouverture du deuxième congrès du parti au Centre international des conférences (CIC) "Abdelatif Rehal", rehaussé par la présence du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, en qualité de représentant du président de la République, de plusieurs membres du gouvernement, de personnalités nationales, de chefs de partis et de représentants de la société civile, M. Bengrina a précisé que l'édification de l'Algérie nouvelle à laquelle aspirent tous les citoyens loyaux "requiert la conjugaison des efforts de tous les acteurs du pays, pouvoir et opposition, partis, institutions et personnalités nationales, pour former ensemble un front national uni dans le cadre de l'action collective".

Ainsi, tous les acquis d'aujourd'hui ont été réalisés grâce à la prise de conscience des enfants du pays des valeurs et constantes de notre Révolution, conformément au serment de ses hommes, a-t-il soutenu, soulignant que la stabilité dont jouit l'Algérie, en dépit des défis économiques et sécuritaires qui l'entourent, "est le fruit du choix constitutionnel qui a épargné au pays les risques qui menacent l'identité et la souveraineté de la nation algérienne".

Evoquant le développement économique, le chef du parti a estimé que celui-ci constitue "un véritable enjeu" pour préserver les acquis de la sécurité, de la stabilité, de la réforme, de la diversité et de l'initiative nationale.

Au plan international, M. Bengrina a mis en exergue les acquis de la diplomatie algérienne et son retour en force tant sur le plan régional qu'international, appelant à la nécessité de mettre fin à l'occupation du Sahara occidental, de soutenir le peuple palestinien et de privilégier le dialogue dans le règlement de l'ensemble des questions arabes et régionales.

Il a dans ce cadre rappelé que l'Algérie avait assumé ses responsabilités, en abritant le Sommet arabe et en ne ménageant aucun effort pour l'unification du rang arabe.

Relevant que le 2e congrès de sa formation politique intervenait dans un contexte marqué par les mutations internationales, M. Bengrina a souligné qu'il avait pour objectif d'apporter sa pierre à l'édifice national avec l'ensemble des partenaires.

Le président du Mouvement El Bina a appelé ses militants à "prendre part à la réforme nationale et à faire preuve de sacrifice et de détermination pour avancer à pas sûrs sur cette voie".

L'ouverture du congrès s'est déroulée en présence de représentants du corps diplomatique, de personnalités arabes et étrangères ainsi que de militants du Mouvement.