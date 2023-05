Algérie: La ministre de la Culture et son homologue cubain signent à La Havane un accord d'échange culturel

ALGER — La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji et son homologue cubain, Alpidio Alonso Grau ont signé, samedi à La Havane, un accord d'échange culturel entre les deux pays, a indiqué un communiqué du ministère.

Signé en marge de la réunion du G77+ Chine tenue les 4 et 5 mai courant, l'accord traduit "la volonté des deux parties à concrétiser la politique des deux pays visant à faire de la culture un facteur clé de rapprochement des peuples, et à la promouvoir de manière à élargir davantage la coopération bilatérale en la matière".

Les deux parties ont convenu, en vertu de cet accord, "d'intensifier la coopération entre les institutions culturelles, de promouvoir la collaboration dans le domaine de la restauration et de la gestion du patrimoine culturel, d'encourager la mobilité des artistes des deux pays, et d'activer la coproduction cinématographique et l'appui des industries culturelles étant la locomotive de l'intégration de la culture et du patrimoine dans l'économie nationale", selon le communiqué.

Pour le 7e art, le programme prévoit l'organisation de semaines cinématographiques dans les deux pays, tout en facilitant la réalisation des projets de coproduction sur des thèmes d'intérêts communs.

Dans le domaine des arts visuels, l'accord signé prévoit notamment l'échange d'informations sur les moyens de développement des arts visuels, de production artistique, ainsi que l'organisation d'expositions dans les deux pays. La coopération dans le domaine musical se fera quant à elle à travers l'organisation de spectacles musicaux animés par des troupes des deux pays.

Les deux parties oeuvreront, par ailleurs, à l'établissement d'une coopération entre la Bibliothèque nationale algérienne (BNA) et la bibliothèque nationale cubaine "José Marti", à travers notamment l'échange d'expériences dans les domaines de la restauration, de la numérisation ainsi que de la conservation des oeuvres littéraires. En outre, et dans le domaine des droits d'auteur, les deux parties veilleront à assurer le respect de la propriété intellectuelle des auteurs et ce, conformément aux législations en vigueur dans les deux pays.

S'agissant de la coopération dans le domaine de la formation et de l'assistance technique, la partie cubaine a assuré sa disposition à fournir toute l'aide technique et consultative nécessaire à la partie algérienne en matière de gestion culturelle et d'élaboration de programmes, à travers l'organisation de sessions de formation dans les différents spécialités culturelles.

La réunion du G77+ Chine, organisé sous l'égide de l'UNESCO, vise à coordonner les positions des pays en voie de développement concernant les principales questions culturelles posées à la communauté internationale lors des réunions de l'ONU et des autres organisations internationales.

Cette réunion contribue à définir l'agenda des politiques culturelles adoptées à l'horizon 2030.