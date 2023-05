Algérie: Distinction des élèves lauréats du Concours national de composition épistolaire 2023

ALGER — Treize (13) élèves lauréats du concours national de composition épistolaire en langues arabe et amazighe (édition 2023) ont été honorés samedi à Alger, en prélude à la participation de l'Algérie à la 52e édition du concours international de compositions épistolaires pour les jeunes (15 ans au plus), organisé par l'Union postale universelle (UPU).

La cérémonie de distinction s'est déroulée au siège de la Direction Générale d'Algérie Poste, en présence du ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki, du conseiller du président de la République chargé de l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur, Noureddine Ghouali, de membres du Gouvernement et de nombre de responsables et de représentants d'instances officielles.

Présidant cette cérémonie, M. Bibi Triki a affirmé que "l'édition de 2023 se distingue par le nombre extraordinaire et inédit de participants, eu égard au thème choisi cette année, en l'occurrence + La sécurité routière+".

"Le choix du thème se veut une contribution du secteur aux efforts des pouvoirs publics en matière de sensibilisation aux dangers de la route, afin d'informer les enfants des bonnes pratiques à adopter sur la route, d'autant plus qu'ils seront les conducteurs de demain", a-t-il expliqué.

Quant au thème du concours, le directeur général d'Algérie Poste, Louai Zaidi a fait savoir qu'à chaque édition "le choix se porte sur un sujet d'actualité qui intéresse l'opinion publique et pose des questionnements permettant de trouver les solutions adéquates".

Pour sa part, le chef de cabinet du ministère et président de la commission organisatrice du concours, M. Tlalif Mohamed a fait état de 89.354 participants à cette édition qui constitue, selon lui, un nombre record traduisant "l'intérêt croissant pour ce concours".

Intervenant à l'occasion, le président du Haut conseil de la langue arabe (HCLA), Salah Belaid a salué cette initiative, qualifiant "la course au savoir d'utile et la prise en charge des savants et chercheurs d'acquis pour la créativité".

A rappeler que le premier prix a été remporté par l'élève Ketouche Youcef Idir (Alger) qui représentera l'Algérie à la 52e édition du concours international des compositions épistolaires prévue à Genève.

Les deuxième et troisième places sont revenues respectivement aux élèves Medjdoub Basma (Mostaganem) et Boutabcha Amani (Mila).

Dans la catégorie des élèves aux besoins spécifiques, le premier prix a été décerné à Besghir Asma (Relizane) suivie des élèves Chettouh Sadjida (Annaba) qui vient en deuxième position et Arabi Sarah en troisième place.