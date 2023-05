Algérie: Entreprises de production - Lancement d'une enquête sur la qualité et la quantité des produits fabriqués localement

ALGER — Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni a annoncé qu'il sera procédé, dimanche, au lancement d'une enquête économique auprès des entreprises de production immatriculées au niveau du Centre national du registre de commerce (CNRC), en vue de définir la qualité et la quantité des produits fabriqués localement.

S'exprimant lors des travaux de la rencontre nationale des cadres de son département, le ministre a précisé que cette enquête "touchera les entreprises de production immatriculées au CNRC concernées par les mesures de protection, et ce en vue de procéder à un inventaire exhaustif et précis pour savoir qui produit quoi et avec quelle quantité".

Cette opération vise "à élaborer un fichier numérisé sur les véritables capacités de production de tous les produits fabriqués localement à travers toutes les wilayas du pays, qui constituera un mécanisme à même de renforcer la prise de décision concernant la maitrise de l'importation et la cristallisation d'une vision globale et réelle des taux de la production nationale en vue d'assurer la protection de toutes les filières et d'éviter les perturbations du marché national", a-t-il dit.

Pour le ministre, la mise en oeuvre de cette stratégie "est tributaire de la collaboration de tout un chacun en vue de réhabiliter le secteur pour qu'il puisse être au coeur des mutations socioéconomiques que connait le pays", assurant "son attachement personnel au suivi de la mise en oeuvre de ces instructions".