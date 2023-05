Ile Maurice: Santé - Le nouvel hôpital des yeux à Moka exempté de la licence EIA

Cela fait une quinzaine de jours que l'Environmental Impact Assessment Committee a rendu son verdict après une demande de licence EIA pour la construction d'un nouvel hôpital des yeux à Moka. Le projet a été exempté le 20 avril dernier de cette obligation grâce au régime d'exception accordé aux projets d'infrastructures d'intérêt public. Toutefois, malgré cette exemption, les promoteurs doivent respecter une quarantaine de conditions pour pouvoir aller de l'avant avec le projet.

Il s'agit pour la plupart des autorisations, des permis et autres demandes auprès des autorités régulatrices pour débuter la construction de cet hôpital. En effet, il faut que le promoteur, soit le ministère de la Santé, ait un «Environmental Monitoring Plan» (EMP) pour que le ministère de l'Environnement le valide. Et aussi un plan de circulation et des consignes avant, pendant et après la construction du bâtiment. Ce sera au directeur de l'Environnement de veiller au grain sur ce chantier.

Lors du dépôt du dossier, les promoteurs comptaient sur cette exemption pour faire décoller ce projet au plus vite. La demande a été déposée en septembre 2022 et bientôt les premiers coups de pioche seront donnés.

Le New Eye Care Hospital est financé grâce à un «grant» de l'Abu Dhabi Development Fund. Le ministère de la Santé, promoteur du projet, s'est associé à la Hospital Services Consultancy Corporation (HSCC) (India) Ltd, un corps paraétatique de la Grande Péninsule. Cet établissement aura la possibilité d'y enseigner aussi.

Pour la construction, c'est HSCC (India) Ltd qui a alloué le contrat à Varindera Constructions Limited comme entrepreneur pour un coût d'environ Rs 700 millions. Le nouvel hôpital des yeux sera construit à Réduit au lieu-dit Triangle de Réduit, soit assez loin du Bharati Eye Hospital. C'est sur un terrain de 28 533 mètres carrés situé juste à l'arrière de la clinique Welkin et proche du siège de l'ICAC que va sortir de terre un bâtiment de 13 500 m2.

Selon le document de l'EIA déposé en septembre 2022, le nouvel établissement comprendra sept niveaux, dont un rez-dechaussée sans compter un soussol. L'hôpital offrira un service 24/7 et aura un total de 117 lits. Le bâtiment comptera l'accueil, la réception, la caféteria, la pharmacie, les salles d'X RAY, CT-Scan, la salle d'attente et des salles de consultation.

Au premier étage, il y aura 14 salles de consultation et de traitements ambulatoires. Les deuxième, troisième et quatrième étages abriteront les salles d'admission pour les patients, soit 36 lits dans une seule salle et trois chambres privées sur chaque étage.

Au cinquième étage, il y aura quatre salles d'opération, sept lits dans un département de soins intensifs et trois lits dans une salle préopératoire et aussi une banque des yeux. Les bureaux des chefs de département, la «staff room», la «nurses' room» et les bureaux des directeurs de l'établissement seront situés au sixième étage.