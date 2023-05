Congo-Kinshasa: Inondations à Kalehe - Plus de 170 morts et une centaine de disparus (bilan provisoire officiel)

Après les inondations mortelles à Kalehe, le gouvernement provincial du Sud-Kivu a établit, ce vendredi 5 mai, un bilan provisoire officiel de plus de 170 morts, une centaine de disparus et plus de 50 blessés.

Le gouverneur du Sud-Kivu, Theo Ngwabidje qui s'est rendu sur le lieu du drame vendredi, a annoncé également le début d'une prise en charge des survivants sinistrés.

Des villages entiers ont été décimés et plusieurs autres infrastructures sont détruites par la boue et les pierres charriées par les rivières lors des fortes pluies qui se sont abattues à Bushushu et Nyamukubi dans le territoire de Kalehe le 4 mai 2023.

Le Gouverneur a annoncé que son gouvernement prend en charge les frais funéraires pour l'inhumation des morts. Les blessés sont également pris en charge à l'hôpital général d'Ihusi et les cas graves seront transférés à Bukavu.

Déjà le même vendredi, un bateau a quitté Bukavu avec des médicaments, des bâches pour abris, des ustensiles de cuisine, des vivres et bien d'autres biens pour les sinistrés de cette catastrophe naturelle.

Par ailleurs, Theo Ngwabidje a annoncé que des décisions ont été prises par son gouvernement pour des solutions durables afin d'éviter ces types des sinistres dans l'avenir.

Parmi ces solutions, il y a la délocalisation des habitants vers des sites moins dangereux. Cela, pour lutter contre ces catastrophes devenues récurrentes dans la zone. Une commission est mise sur pied pour la concrétisation de cette mesure et l'identification des besoins matériels des victimes.

En outre, il a mentionné l'impérieuse nécessité de réhabiliter la route nationale numero 2 (RN2) coupée à plusieurs endroits dans cette contrée.

Cette réhabilitation pourra favoriser la reprise normale des activités socio-économiques.