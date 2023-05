Algérie: Ouargla - La mission pédagogique des écoles coraniques et leur lutte contre les fléaux sociaux soulignées

OUARGLA — La mission éducative des écoles coraniques et sa contribution à la lutte contre les fléaux sociaux a été soulignée lors d'un séminaire régional intitulé "Développement de l'enseignement coranique à l'ère des défis contemporains" ouvert samedi à Ouargla à l'initiative de l'école coranique "Imam ben el-Djazari" sise à Said Otba (Ouargla).

Les intervenants, des imams et hommes de culte et de lettres, issus des wilayas de Ouargla, El-Oued, Touggourt, Ghardaïa et Laghouat, ont mis en avant la mission pédagogique des écoles coraniques, dont la promotion des comportements des jeunes générations et leur immunisation contre les différentes formes de délinquance et des fléaux sociaux.

"Ces structures d'enseignement coranique constituent des armes à utiliser pour conscientiser la société, la prémunir et la défendre contre les drogues qui rongent les esprits et les coeurs des jeunes et les plongent dans la délinquance", a soutenu Cheikh Hassani.

L'intervenant au cours du séminaire a, à ce titre, plaidé pour conférer "tout l'honneur et la vertu à l'apprentissage du Saint Coran auxquels aspirent tout un chacun et ne pas se limiter aux sujets de déperdition", avant d'appeler à accorder davantage d'importance à la qualité des méthodes d'apprentissage et de récitation.

Initié en coordination avec la Direction des affaires religieuses et des waqf, le séminaire prévoit l'examen d'une série d'axes inhérents notamment au "développement des méthodes et moyens didactiques du Saint Coran", aux "Défis et contraintes d'enseignement coranique à relever" et à "la mission des écoles coraniques dans la lutte contre la toxicomanie".