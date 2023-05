Algérie: Droits de l'enfant - Le réseau 'Nada' arrête son programme d'activité pour la période 2023-2028

ALGER — Le président du Réseau "Nada" pour la défense des droits de l'enfant, Abderrahmane Arar a affirmé samedi que le réseau avait arrêté son programme d'activité en matière d'enfance, pour la période 2023-2028.

S'exprimant lors d'une rencontre avec les coordinateurs de wilaya du réseau "Nada", M. Arar a précisé que le réseau avait tracé les axes de son programme d'action, concernant ses activités de terrain, et ce en collaboration avec l'ensemble des associations et des acteurs du domaine, l'objectif étant de conjuguer les efforts dans le cadre d'une action collective permettant de contribuer à la promotion des droits de l'enfant.

Le Réseau "Nada" compte organiser des rencontres de sensibilisation dans plusieurs domaines, notamment sur les bienfaits et les dangers d'internet et des nouvelles technologies, et d'autres sessions pour ancrer la culture des droits de l'enfant, a ajouté M. Arar qui a mis l'accent sur la nécessité de renforcer le partenariat et la coordination entre le réseau "Nada" et les différentes associations, ainsi qu'avec les secteurs et instances activant dans le domaine de l'enfance.

La rencontre a réuni en outre des représentants d'associations nationales et locales membres du Réseau "NADA" qui ont débattu les axes de leurs programmes d'action dans différents domaines en lien avec l'enfance.