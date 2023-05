Afrique: L'Angola et le FMI évaluent l'économie post-financement

Luanda — L'évaluation post-financement de l'Angola, pour évaluer les éventuels risques associés à l'économie angolaise face au contexte international, réalisée cette semaine par l'équipe économique du gouvernement anglais et le Fonds monétaire international (FMI), a marqué l'actualité économique de la semaine, publié par l'ANGOP.

La réunion technique a discuté des préoccupations, des priorités, de l'importance du Plan national de développement (PDN), de la diversification de l'économie et comment la protéger des éventuels chocs externes, tels que, par exemple, une baisse du prix du baril de pétrole sur le marché international.

Une autre nouvelle importante a été la signature d'un protocole d'accord entre le Fonds de Garantie et Crédit (FGC) et la Bourse de la dette et des valeurs mobilières d'Angola (BODIVA), pour l'émission d'une garantie publique d'un montant équivalent en kwanzas à cinq millions de dollars.

Le protocole vise à créer les conditions permettant aux entreprises d'obtenir un financement pour leurs projets via le marché des capitaux et propose de contribuer au développement et à la promotion de solutions financières, alignées sur les besoins spécifiques des petites et moyennes entreprises.

Un autre fait marquant de la semaine a été l'annonce de la mise en oeuvre de la deuxième phase du Programme de reconversion de l'économie informelle (PREI) pour la période 2023-2027, en Angola, prévue d'ici un mois et demi, en vue d'atteindre plus d'opérateurs pour le secteur formel.

La tenue de la 9e édition du forum de débat Café - CIPRA a également été un fait marquant de la semaine économique anglaise. Au cours de cet événement, l'AIPEX a révélé la perception de 11 milliards de dollars d'investissements privés pour l'Angola, à travers les 581 projets d'investissement soumis à l'institution, qui ont abouti à la création de 12 000 emplois depuis 2018.