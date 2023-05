Angola: TAAG augmente les vols entre Luanda et Porto

Luanda — La TAAG, Lignes Aérienne d'Angola, disposera pour ses clients et passagers de la liaison Luanda-Porto-Luanda, environ 14 vols supplémentaires en décembre de cette année et janvier 2024, pour répondre à la demande en cette période des festivités de Noël et de Nouvel an.

Le renforcement de la liaison entre la capitale angolaise (Luanda) et la ville de Porto (Portugal) vise à offrir une plus grande mobilité aux passagers, en raison de la forte demande saisonnière enregistrée sur la liaison entre les deux villes pendant les fêtes de Noël et du nouvel an.

Selon un communiqué de presse parvenu ce vendredi à l'ANGOP, les clients et les passagers peuvent désormais acheter le billet et bénéficier de tarifs avantageux grâce à l'achat anticipé.

La source informe que les vols spéciaux sur cette liaison seront opérés par l'aéronef Boeing 777 d'une capacité de transport de 293 passagers.

Horaires des vols pour décembre 2023

Le départ de Luanda/Porto se fera sur un vol de nuit les 15, 17, 20 et 22 décembre 2023.

Les retours Porto/Luanda se feront en vol de jour et sont prévus les 16, 18, 21 et 23 décembre 2023.

Programme des vols pour janvier 2024

Le départ de Luanda/Porto de Luanda vers la ville de Porto se fera sur un vol de nuit les 3, 5 et 7 janvier 2024.

Le retour à Porto/Luanda se fera en vol de jour les 4, 6, 8 janvier 2024.