Afrique de l'Est: Plus de 300 000 femmes encadrées par l'ONG World Vision Angola

Luanda — Plus de 300 000 mères et des femmes enceintes ont participé à des formations sur la prévention du paludisme, la réduction de la faim et le développement de l'entrepreneuriat, promues, de 2022 à nos jours, par World Vision en Angola (WVA), a appris vendredi l'ANGOP.

L'initiative est menée à travers un projet d'assistance à la réduction et surveillance du paludisme, en partenariat avec le Ministère de la Santé et les autorités provinciales

Le programme est financé par le Fonds mondial, et distribue plus de 2,8 millions de moustiquaires à 115 000 femmes enceintes dans les zones rurales en collaboration avec des agents de développement communautaire et sanitaire (ADECOS).

Selon une note envoyée à l'ANGOP, on a également mis en oeuvre le programme « Mère et enfant en meilleure santé et plus », qui a assisté plus de 1 500 femmes enceintes avec un kit d'accouchement sans risque pour chacune, a suivi 6 923 femmes dans les consultations prénatales et sensibilisé 114 541 femmes en âge de procréer dans trois municipalités de Luanda.

La note indique que le développement de l'entrepreneuriat féminin était le centre du projet d'appuie à la chaîne de valeur du Café qui a soutenu 500 femmes et les chefs de familles, afin d'améliorer les conditions socio-économiques des productrices et transformateurs de café dans la région du Porto Amboim, dans la province de Cuanza Sul.

Le projet a été financé par Total Energies et financé par l'Administration municipale à travers la Direction de la santé, de l'agriculture, GASFIG, du Bureau de l'État Civil et de l'Institut National du Café (INCA).

L'organisation indique que les actions visant à réduire la faim dans les provinces de Huíla et de Cunene, à travers le projet South West Angola Emergency Response (SWAER), avec le soutien du gouvernement américain via BHA (Bureau of Humanitarian Assistance/USAID), ont accueilli plus vingt mille femmes dans les zones les plus reculées de la région sud du pays.