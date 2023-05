Togo: Sonia Dédé Typamm, consacrée Queen 2023 !

Sonia Dédé Typamm, c'est son nom. Elle a été couronnée au terme d'une soirée hier Vendredi Queen FIT Diva 2023. Un sacre qui est le fruit d'un travail acharné de sport en salle au Jadys Fitness Studio de Bè Kpéhénou, et de rééquilibrage alimentaire, dont la finalité est de régresser en poids.

L'heureuse de la soirée qui a devancé sept autres candidates à la couronne détenue depuis la 2ème édition par Parfaite Attor, est parvenue à perdre en 8 mois, 40,5 kg, passant ainsi de 114,5 kg au départ, à 74 kg aujourd'hui. Contant son histoire, cette informaticienne a révélé que son « problème d'obésité a commencé au collège. Au départ, j'étais à l'aise avec mon poids. Mais arrivée au lycée, je ne m'aimais plus. J'avais sombré dans la dépression et toute ma vie a reçu un coup ». Elle a aussi témoigné de ce que ce parcours en salle pour la perte de poids n'a pas été du tout facile. La couronne sur la tête, Sonia ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. So prochain objectif, perdre encore 14 autres kilos pour se stabiliser à 60 kg.

Pour la Promotrice de Jadys Fitness Studio et initiatrice de ce grand évènement de lutte contre l'obésité, FIT Diva Afrik, Mercy Chawla, le Togo doit devenir une plaque tournante de lutte contre l'obésité et le surpoids. Elle a indiqué avoir tiré l'idée d'une telle organisation de sa propre histoire de vie. « Moi-même, j'ai souffert de l'obésité pendant des années. J'étais une femme très obèse et j'ai souffert de tous les maux qu'ont décrits les queens. Finalement, je m'en suis sortie », a-t-elle confié au terme de la soirée.

Et comment peut-on en arriver là, c'est-à-dire à sortir de l'obésité ? Pour toute réponse, la Queen 2023 qui a suivi les conseils de Mme Chawla, affirme, « il suffit de se lever, d'être déterminée avec beaucoup de courage et c'est possible. Je lance un appel à ces jeunes qui comme moi dans le passé, souffrent de dénigrement de leurs copines et entourage, qu'il y a un projet qui peut les aider ».

Pour information, FIT Diva Afrik est un projet à but non lucratif de lutte contre l'obésité chez la femme au Togo, initié par Jadys Fitness Studio. Elle était à sa 3ème édition. Pour le parcours jusqu'à l'organisation, il est à noter que des femmes obèses sont sélectionnées à la suite d'un casting, non payant. Il leur est juste exigé le courage et l'abnégation. Lors de la soirée, une 4ème promotion de 11 candidates qui ont déjà commencé le parcours, a été présenté. Pour rappel, l'obésité se veut un véritable problème de santé au Togo et partant en Afrique. Entre autres maux qu'elle induit, surtout chez les femmes, il y a les problèmes lombaires, les irrégularités menstruelles, les difficultés de conception, les problèmes à l'accouchement, le dérèglement hormonal, et par-dessus tout, des railleries.

En trois éditions déjà, en termes de bilan, l'initiative de Mercy Chawla et de son studio, a permis de sortir 36 femmes de l'obésité, rien qu'à travers le contrôle de la nutrition, le sport, le développement personnel et le coaching.