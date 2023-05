Afrique: 15e SIAM - Les startups marocaines au rendez-vous

Meknès — "Le Pavillon Village Start-ups", un nouveau pôle au service de l'agriculture de demain, qu'accueille le Salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM) dans sa 15ème édition, se veut une occasion pour présenter les derniers cris en matière de solutions agricoles.

Mis en place à l'initiative du Commissariat général du Salon, ce nouveau pôle réunit 30 start-ups nationales et internationales autour d'un programme alliant tables rondes, conférences et démonstrations immersives, dans le cadre de la présentation des nouvelles solutions et innovations technologiques, devenues un recours incontournable pour développer l'agriculture marocaine et africaine.

Placée sous le thème "Génération Green : pour une souveraineté alimentaire durable", le SIAM se veut une occasion inédite pour les startups de présenter aux professionnels ainsi qu'au grand public leurs initiatives, en faveur d'un secteur agricole intelligent, performant et durable, en phase avec les ambitions de la stratégie "Génération Green 2020-2030", prônant le renforcement de la résilience du secteur.

Ces start-ups viendront présenter leurs solutions à même de faire évoluer le business-model agricole, ses offres, ses pratiques et ses expertises, tout en répondant aux enjeux agronomiques, économiques et environnementaux qui lui incombent.

S'étalant sur près de 1.200 m2, dans un cadre dynamique et innovant, les startups de diverses spécialités, de l'AgTech à la FoodTech et même la GreenTech ou la WaterTech, réunissent dans leur pavillon les différentes parties prenantes en vue d'accélérer l'innovation, la souveraineté alimentaire, la durabilité, et la compétitivité de l'agriculture de demain.

A l'entrée du pavillon, une ferme immersive digitale a été déployée, en tant que démonstrateur de 300 m2 installé au coeur du Pavillon, avec un guichet d'e-services "FirmaTech", un store agritech, une unité d'analyses agricoles, un bureau d'études "smart farming", et une académie "smart farming", introduisant les visiteurs du pavillon au monde de l'agriculture intelligente.

Dans l'optique de connecter les agriculteurs aux e-services, la startup offre de multiples services pour une expérience agricole intelligente, dont notamment des techniques d'irrigation et des systèmes intelligents.

La ferme digitale offre une expérience immersive et interactive aux visiteurs, en mettant en avant les dernières technologies et pratiques agricoles durables, visant à moderniser le secteur agricole, dans les différents stades du processus de production, de l'amont à l'aval.

Sur le plan de l'énergie-tech, les startups exposent aussi leur savoir-faire pour une transition énergétique, et offrent des services dans les domaines en lien avec la gestion et la maîtrise de la consommation d'énergie, l'amélioration de l'efficacité énergétique, ainsi que l'intégration des sources d'énergies photovoltaïques.

Les mutations technologiques conjuguées aux multiples défis, notamment les changements climatiques et le stress hydrique, nécessitent des initiatives innovantes pour la transformation du secteur agricole dans la perspective d'assurer la sécurité alimentaire.

Organisée Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le SIAM, qui compte parmi les plus grands événements de l'Afrique dédiés à l'agriculture et aux acteurs du secteur agricole, constitue un rendez-vous incontournable pour présenter les avancées du Maroc dans le domaine et confirmer le rôle crucial que joue l'agriculture en tant qu'un des leviers majeurs de la croissance économique.

Le Royaume-Uni est le pays d'honneur de cette édition 2023, qui marque le retour de cette messe après trois ans d'arrêt dû à la crise liée au Covid-19.