Maroc: SIAM 2023 - Remise des prix du 13ème Grand Prix Hassan II pour l'invention et la recherche dans le domaine agricole

Meknès — Neuf travaux de recherche dans l'agriculture on été primés, samedi à Meknès, dans le cadre de la 13ème édition du Grand Prix Hassan II pour l'invention et la recherche dans le domaine agricole, tenue en marge de la 15ème édition du Salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM).

La remise de ces prix s'est déroulée lors d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, qui était accompagné par le gouverneur de la préfecture de Meknès, Abdelghani Sebbar, le secrétaire perpétuel de l'Académie Hassan II des Sciences et Techniques, Omar Fassi Fihri, et le président du jury, Benziane Toaoufiq.

Ainsi, dans la classe des inventions et techniques pratiques, le premier prix a été remporté par Berrichi Abdelbasset de la Faculté des Sciences d'Oujda pour son travail intitulé "La Caroubiculture ou l'adoption du caroubier comme espèce fruitière au Maroc".

L'équipe composée d'El Aissaoui Abdellah et Harkani Assia de l'Institut national de la recherche agronomique a valu le troisième prix de cette classe, pour son travail intitulé "Développement et l'implémentation d'une méthode originale de gestion de la performance énergétique des systèmes de pompage photovoltaïque".

Quant au premier prix de la classe des sciences et technologies avancées, il a été gagné par El Modafar Cherkaoui de la Faculté des Sciences et Techniques Gueliz pour son travail intitulé "Exploration d'une nouvelle approche de bioprotection phytosanitaire fondée sur la stimulation des défenses naturelles et l'induction de la résistance chez les plantes".

De la même classe, le troisième prix, a été décerné ex aequo à Er-Rahby Zouhair de l'Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II pour son travail intitulé "Equine Upper Respiratory Tract Guide : Application vétérinaire Pratique sur Android pour smartphone et tablette" et Tadili Rachid de la Faculté des Sciences de Rabat pour son travail "Système solaire de production agricole intégré et autonome".

Mahyou Hamid, chercheur à l'Institut National de la Recherche Agronomique s'est vu décerner le premier prix de la classe des publications d'ouvrages scientifiques ou techniques, pour son ouvrage "Nouvelles approches de surveillance des terres de parcours au Maroc'".

Le deuxième prix a été décerné ex aequo à Bouhache Mohamed de l'Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II pour sa publication "Malherbologie : Biologie et écologie des adventices des agroécosystèmes" et à Ezzahiri Brahim de l'Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II pour sa publication "Guide de protection phytosanitaire de la betterave à sucre au Maroc".

Jebbour Said, Ingénieur de l'Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Gharb a obtenu le troisième prix, pour son ouvrage technique intitulé "Maîtrise des ouvrages et matériels hydromécaniques des réseaux d'irrigation gravitaire et leurs modes de régulations pour une meilleure exploitation et économie d'eau dans le système de distribution d'eau d'irrigation".

Par ailleurs, une attestation de reconnaissance a été délivrée au directeur de l'Association marocaine pour la recherche développement, Mohamed Semani, pour avoir présidé honorablement les jurys d'évaluation des dernières éditions du Grand Prix Hassan II pour l'invention et la recherche dans le domaine agricole.

Intervenant à cette occasion, M. Sadiki a relevé que l'innovation et la recherche dans le domaine agricole permet de répondre et aux attentes et aux exigences des professionnels dans ce domaine, ajoutant que ce prix se veut une voie pour pouvoir promouvoir la recherche en la matière.

Le ministre s'est aussi attardé sur le Plan Maroc Vert, estimant que les résultats de son évaluation, menée entre 2018 et 2020, ont montré que ce Plan a atteint les objectifs escomptés.

Et de souligner que cette évaluation a constitué une base utile pour l'élaboration de la stratégie "Génération Green" qui garantirait une continuité de développement et ce, dans le cadre de la vision de la politique agricole.

Pour sa part, M. Benziane a rappelé que le Grand prix Hassan II est considéré par le Département de l'Agriculture comme un levier incontournable dans la promotion et l'accompagnement des différents chantiers, mis en place dans le cadre des stratégies nationales agricoles, précisant que pour cette édition, 27 candidatures ont été déposées.

D'après lui, l'agriculture a évolué ces dernières années, que ce soit sur l'échelle nationale ou internationale, faisant face à plusieurs défis interdépendants, notamment les changements climatiques, la pandémie du Covid-19 et les turbulences à l'échelle internationale.

Et de poursuivre que toutes ces préoccupations interpellent non seulement les décideurs mais également les scientifiques pour trouver des solutions idoines et durables, notamment en matière de sécurité alimentaire et énergétique.

Organisé depuis 2003 par le ministère de l'agriculture, ce Prix vise à encourager l'invention et l'innovation dans le domaine agricole.