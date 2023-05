Cameroun: Maurice Kamto - 'Paul Biya et sa famille seront protégés si je prends le pouvoir'

Moment de retrouvailles pour les militants et sympathisants du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC). Le meeting public de Maurice Kamto, le président national du Mrc, sur lieu au stade du Camp Sic de Mendong, un quartier du sixième arrondissement de Yaoundé, ce samedi 06 mai 2023, a bien commencé et s'est achevé dans la sérénité.

Les alentours du site, ont été dès 10h pris d'assaut par des éléments des forces de l'ordre, calmes visiblement mais imprévisibles selon les riverains. D'ailleurs, un mouvement du lanceur d'eau du Gmi a fait croire un moment, que les pouvoirs publics s'apprêtaient à réprimer.

Le meeting connaîtra un retard, pas seulement à cause d'un arrêt que le cortège a connu sur le chemin, du fait de quelques Camerounais qui avaient envahi le parcours du président national du MRC. Il a fallu, plusieurs fois sur le chemin, s'arrêter encore pour saluer des fans sortis en nombre, parfois avec des banderoles et se laisser ovationner.

A partir de Mendong, c'est un cortège constitué de conducteurs de mototaxis qui a joué les sirènes pour ouvrir la voie. Le cortège présidentiel aura de la peine à circuler en ville, des hordes de sympathisants ayant décidé d'encercler le véhicule de Maurice Kamto et de marcher avec lui jusqu'à la place des cérémonies. Combien étaient-ils ? Plusieurs milliers de citoyens disciplinés et émus, qui savaient bien que les autorités attendent la moindre incartade pour siffler la fin du match. Ces derniers sont venus s'ajouter aux autres milliers de militants, venus de la ville par divers moyens ou des départements, à travers les délégations. Ils étaient debout ou assis, sous la coordination des responsables de leurs différentes unités politiques. Massés sur les deux côtés de l'entrée principale du stade du Camp Sic de Mendong, sous l'oeil vigilant des volontaires chargés de la sécurité, appuyés par les forces de l'ordre et de sécurité en tenue ou non, ces militants ne se sont pas lassés d'attendre leur président pendant des heures.

En installant le secrétaire régional du MRC, Dr Elie Djambong et son équipe, Maurice Kamto les a invitées à recruter de nouveaux « amis politiques » dans toutes les couches de la population. Les enjeux sont énormes pour le nouveau bureau de la fédération régionale dans la région du Centre. Élu à la tête de cette fédération lors des récentes élections internes à ce parti politique en vue du renouvellement de ses organes de base dans cette région, Elie Djambong et son équipe ont officiellement pris fonction ce samedi. Leurs militants et sympathisants, qui sont partis de toutes les unités de cette région pour se retrouver au stade du Camp Sic de Mendong, ont compris qu'ils doivent intégrer la discipline du parti.

Intégralité du discours du président national du Mouvement pour la renaissance du Cameroun ce 6/05/2023 au quartier Mendong, à Yaoundé.