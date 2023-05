Afrique du Nord: Défense - Chanegriha prend part à deux réunions de la Capacité régionale d'Afrique du Nord

ALGER — Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), a pris part, samedi à Alger, à la 11e réunion du Comité des Chefs d'Etat-Major et la 10e réunion du Conseil des ministres de la Défense des Etats membres de la Capacité régionale d'Afrique du Nord (NARC), indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Ces réunions ont connu la participation du Général d'Armée Muhammad Ali El-Haddad, Chef d'Etat-Major Général du Gouvernement Libyen d'Unité nationale, du Général-Major Mohamed El Wali Akeik, Chef d'Etat-Major de l'Armée populaire de libération sahraouie de la République arabe sahraouie démocratique, du Général-Major Essam El-Gamal, Chef d'Etat-Major Adjoint des Forces armées de la République arabe d'Egypte et de M. Ahmed Ahmeeda El Tadjouri, Secrétaire exécutif de la Capacité régionale de l'Afrique du Nord, note le communiqué.

Du côté algérien, ont pris part à ces réunions le Secrétaire général du ministère de la Défense nationale, le chef du Département Emploi-Préparation de l'Etat-Major de l'ANP, le directeur des Relations extérieures et de la Coopération, ainsi que des cadres et officiers de différentes Armes et un représentant du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

Précédé par une réunion des experts des pays membres de la NARC, l'ordre du jour de cette réunion était consacré à "l'évaluation des activités de cette Capacité durant l'année 2022 et l'examen des moyens et mécanismes de développement de ses composantes". Cette réunion a été, aussi, l'occasion "d'échanger les points de vue sur les questions d'intérêt commun".

A cette occasion, le Général d'Armée, Chef d'Etat-Major de l'ANP a prononcé une allocution d'ouverture dans laquelle il a tenu, tout d'abord, à "transmettre aux hôtes de l'Algérie un message de fraternité et d'amitié de Monsieur le Président de la République". Il a également souligné que cette réunion offrait une occasion pour "renforcer la coopération et la coordination entre les Etats membres, en vue de faire face aux menaces qui pèsent sur la sécurité de la région".

Le Général d'Armée a souligné, ensuite, que l'Algérie a, de tout temps, plaidé pour l'adoption d'une "nouvelle approche africaine de lutte contre le terrorisme, basée sur la lutte contre les groupes extrémistes et la prévention de toute forme de radicalisme".

"En sus des efforts déployés par mon pays dans le sens de la restauration de la sécurité et de la stabilité dans la région du Sahel, que ce soit dans le cadre de la coopération bilatérale ou des mécanismes multilatéraux, l'Algérie a, de tout temps, plaidé pour l'adoption d'une nouvelle approche africaine de lutte contre le terrorisme, basée sur la lutte contre les groupes extrémistes et la prévention de toute forme d'intégrisme", a-t-il mis en avant.

Il a tenu à rappeler, avant de conclure, "l'engagement de l'Algérie et la détermination de l'ANP pour aller de l'avant dans le sens de la consolidation de notre mécanisme régional et de soutenir tous les efforts, à même de contribuer à l'instauration de la sécurité et de la paix à l'échelle internationale, continentale et régionale".

Par la suite, les Chefs d'Etat-Major des pays membres de la Capacité régionale de l'Afrique du Nord et le Secrétaire exécutif de ce mécanisme régional ont successivement pris la parole pour exprimer "leurs remerciements à l'Algérie pour avoir abrité ces réunions, qui apportent une nouvelle pierre à l'édifice des relations multilatérales entre les pays membres de la NARC, considérée comme un mécanisme stratégique de l'Union africaine pour la prévention, la gestion et la résolution des conflits ainsi que pour la promotion de la paix et la sécurité au niveau régional et continental".

Enfin, les travaux ont été sanctionnés par "la signature du rapport final de la 10e réunion du Conseil des ministres de la Défense et de la 11e réunion du Comité des Chefs d'Etat-Major des pays membres de la Capacité Régionale de l'Afrique du Nord", conclut le communiqué.