Maroc: SIAM 2023 - Tenue des Doctoriales 2023 du CEDoc de l'IAV Hassan II

Meknès — Les travaux des Doctoriales 2023 du Centre des Études Doctorales (CEDoc) de l'Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II (IAV Hassan II) ont démarré, samedi à Meknès, sous le thème "Recherche scientifique, Innovation et Transfert : Leviers pour l'Agriculture Marocaine de Demain"

Ces Doctoriales sont Organisées, en marge de la 15ème édition du Salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM), par l'IAV Hassan II, en partenariat avec les établissements membres du Consortium à savoir, l'Institut National de la Recherche Agronomique, l'École Nationale d'Agriculture de Meknès et l'École Nationale Forestière d'Ingénieurs.

L'objectif principal de cette manifestation scientifique est de mettre en évidence le rôle crucial de la recherche scientifique, de l'innovation et du transfert de technologies pour l'avenir et la durabilité de l'agriculture marocaine dans le cadre de la nouvelle stratégie agricole "Génération Green".

A cette occasion, le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, a indiqué qu'aujourd'hui, le système de formation supérieure de recherche est très intégré et que la réflexion menée par le Consortium pour décliner la "Génération Green" est un très bon travail, soulignant qu'il reste encore du travail à faire pour une meilleure synergie et efficience.

M. Sadiki a, en outre, appelé à trouver des mécanismes pour que cette recherche puisse avoir les incitations et la reconnaissance nécessaires et à faire de la formation doctorale un levier essentiel pour tirer la recherche vers le haut.

Pour sa part, l'enseignant chercheur et directeur adjoint responsable de la recherche scientifique et de la formation doctorale à l'IAV Hassan II, Mohamed Cheikhaoui, a relevé que le choix du thème interpelle tous les acteurs puisqu'il met en évidence le rôle clé de la recherche scientifique, de l'innovation et du transfert de technologies dans le développement de l'agriculture marocaine de demain.

Et de poursuivre que ces Doctoriales 2023 se veulent un espace d'échanges entre scientifiques, décideurs et partenaires du développement sur une problématique d'intérêt majeur au Maroc en particulier pour mieux s'adapter au changement climatique.

Les travaux de recherche des doctorants du Centre des Études Doctorales (CEDoc) de l'IAV Hassan II seront présentés lors de cette manifestation, offrant ainsi une opportunité pour découvrir les dernières avancées dans ce domaine.

Cette édition des Doctoriales permettra également de promouvoir les échanges entre les différents acteurs du monde agricole tels que les professionnels, les chercheurs, les universitaires et les représentants des différents départements du secteur public.

La participation active des doctorants à cet événement témoigne de leur engagement et de leur détermination à contribuer au développement de l'agriculture marocaine en mettant en pratique les connaissances et les compétences acquises au cours de leur formation supérieure. En outre, cet événement offre une occasion précieuse aux doctorants pour établir des relations avec des scientifiques et des acteurs socio-économiques et pour se faire connaitre auprès d'employeurs potentiels.

Au cours de ces Doctoriales, plus d'une trentaine de communications orales de chercheurs confirmés et de doctorants, ainsi qu'une quarantaine de posters, seront présentés. Pour encourager les jeunes chercheurs, des prix seront décernés aux deux meilleures communications orales par domaine de recherche et aux trois meilleurs posters lors de la cérémonie de clôture.

Les principaux thèmes abordés portent sur la digitalisation, la gestion des ressources en eau, l'irrigation intelligente, l'agriculture de précision, la conservation des eaux et des sols, la comptabilité de l'eau, les énergies renouvelables, la santé animale, la pêche, l'innovation institutionnelle dans l'agriculture, les changements climatiques et bien d'autres.

Le CEDoc de l'IAV Hassan II, qui jouit de la reconnaissance de tous les établissements membres du consortium, a pour mission d'accueillir et d'encadrer scientifiquement des doctorants de qualité. Le CEDoc, récemment ré-accrédité, offre cinq formations doctorales et est adossé à 20 unités de recherche. Depuis 2009, ce centre a formé plus de 145 docteurs, dont une vingtaine en cotutelle, et a produit plus de 450 articles scientifiques publiés dans des revues indexées.