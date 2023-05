Ile Maurice: Rezistans ek Alternativ réclame des élections municipales cette année

Le parti politique de gauche Rezistans ek Alternativ a dressé le bilan de sa marche du 1er mai, a passé en revue l'actualité politique et a abordé la question des municipales lors de sa conférence de presse ce samedi 6 mai 2023, au Mother Courage Center, Bois Cheri (Moka). En effet, Rezistans Ek Alternativ a rappelé que 2023, c'est l'année où doivent se tenir les élections dans les cinq mairies. Notamment avec une loi qui permettait de renvoyer les élections municipales pour un maximum de deux ans à cause de la Covid-19.

Ashok Subron, animateur du parti de gauche, souligne que plusieurs gouvernements ont renvoyé à de nombreuses reprises les élections municipales. Jusqu'à prendre Covid-19 comme excuse. «Selon les dispositions en vigueur, les conseils municipaux doivent être dissous au plus tard le 15 juin prochain. Le Président en consultation avec le Premier ministre doit émettre un Writ of Election dans un délai maximal de 60 jours. C'est une obligation légale de tenir ces élections et pas question d'un nouveau renvoi. Et qu'on ne dise pas qu'une réforme sera mise en place, car on peut tenir des élections municipales et faire la réforme. Nous réclamons la tenue des élections municipales auxquelles on va évidemment participer. Il faut qu'il y ait des garanties sur la tenue des élections dans la Constitution», a souligné Ashok Subron devant la presse.

L'animateur du mouvement de gauche souhaite qu'il y ait un changement constitutionnel pour renforcer le droit des citoyens. «Actuellement il y a une confiscation des hyper ministères par le gouvernement central. Il faut que les mairies aient une autonomie financière», a avancé Ashok Subron.

Autre personne à prendre la parole, c'est Kugan Parapen. Il prône toujours l'idée d'un gouvernement de transition pour remettre de l'ordre dans le pays et faire respirer la démocratie. II annonce que Rezistans ek Alternativ va reprendre son bâton de pèlerin pour discuter avec les autres partis politiques. Il souhaite la tenue d'une table ronde similaire que lors des pourparlers sur l'indépendance de Maurice.